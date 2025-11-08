Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
08 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:24
0

ВИДЕО. Пенальти в чемпионате: как Роналду забил 953-й гол в карьере

Криштиану оформил девятый мяч в текущем сезоне первенства Саудовской Аравии

ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

8 ноября легендарный 40-летний португальский форвард саудовского Аль-Наср Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.

Роналду реализовал пенальти в матче восьмого тура национального чемпионата против команды Неом (3:1). Криштиану отличился с 11-метровый точки на 65-й минуте.

Для Роналду этот гол стал девятым в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Всего у КриРо теперь 109 мячей в футболке Аль-Наср.

Остальные голы Криштиану: 450 за Реал, 145 за Манчестер Юнайтед, 143 за сборную Португалии, 101 за Ювентус, 5 за Спортинг.

❗️ ВИДЕО. Пенальти в чемпионате: как Роналду забил 953-й гол в карьере

Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
