8 ноября легендарный 40-летний португальский форвард саудовского Аль-Наср Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.

Роналду реализовал пенальти в матче восьмого тура национального чемпионата против команды Неом (3:1). Криштиану отличился с 11-метровый точки на 65-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Роналду этот гол стал девятым в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Всего у КриРо теперь 109 мячей в футболке Аль-Наср.

Остальные голы Криштиану: 450 за Реал, 145 за Манчестер Юнайтед, 143 за сборную Португалии, 101 за Ювентус, 5 за Спортинг.

❗️ ВИДЕО. Пенальти в чемпионате: как Роналду забил 953-й гол в карьере