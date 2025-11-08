ВИДЕО. Пенальти в чемпионате: как Роналду забил 953-й гол в карьере
Криштиану оформил девятый мяч в текущем сезоне первенства Саудовской Аравии
8 ноября легендарный 40-летний португальский форвард саудовского Аль-Наср Криштиану Роналду забил 953-й гол в карьере.
Роналду реализовал пенальти в матче восьмого тура национального чемпионата против команды Неом (3:1). Криштиану отличился с 11-метровый точки на 65-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Роналду этот гол стал девятым в этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Всего у КриРо теперь 109 мячей в футболке Аль-Наср.
Остальные голы Криштиану: 450 за Реал, 145 за Манчестер Юнайтед, 143 за сборную Португалии, 101 за Ювентус, 5 за Спортинг.
❗️ ВИДЕО. Пенальти в чемпионате: как Роналду забил 953-й гол в карьере
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скрипник напомнил о себе бывшей команде
Подопечные Мичела победили со счетом 1:0, еще один украинец Ванат сыграл 81 минуту