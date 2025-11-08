ФОТО. Вест Хэм представил специальную форму совместно с Iron Maiden
Лондонский клуб и легенды хэви-метал отмечают юбилей
Лондонский «Вест Хэм» представил специальный комплект игровой формы совместно с легендами хэви-метал Iron Maiden, сообщают пресс-службы клуба и группы.
Как сообщается, специальный комплект формы посвящен двойному юбилею – пятидесятилетию победы «молотобойцев» в Кубке Англии-1975 и пятидесятилетию Iron Maiden. В разработке дизайна формы принимали участие игроки «Вест Хэма» во главе с капитаном команды Джарродом Боуэном. Футболка выполнена в традиционных кларетово-синих цветах клуба с логотипами финала Кубка Англии 1975, коллаборации «молотобойцев» и Iron Maiden «Hammer & Bass» на спине и большим лого Iron Maiden на месте титульного спонсора на груди.
Основатель, лидер и бас-гитарист Iron Maiden Стив Харрис – давний болельщик «Вест Хэма». До того как стать музыкантом, он занимался футболом и играл за молодежные составы «молотобойцев», чей логотип украшает его бас-гитары.
Напомним, что в финале Кубка Англии 1975 «Вест Хэм» обыграл лондонский «Фулхэм» со счетом 2:0 после дубля Алана Тэйлора в середине второго тайма. Для «молотобойцев» эта победа стала второй из трех побед в главном английском кубковом турнире. В последний раз они выигрывали этот трофей в сезоне 1979/80.
West Ham and Iron Maiden are proud to launch a new 50th anniversary football shirt!— Iron Maiden (@IronMaiden) November 7, 2025
Celebrating the anniversaries of the Hammers’ 1975 FA Cup triumph and the formation of Iron Maiden, this vintage style shirt is a new addition to the Die With Your Boots On football range and is… pic.twitter.com/sFz3f88nD0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Майка Тайсона
Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы