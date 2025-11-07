Украина. Премьер лига07 ноября 2025, 15:10 |
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины по футболу
07 ноября 2025, 15:10 |
12-й тур чемпионата Украины по футболу в субботу продолжится матчем между Вересом и Рухом.
Верес по итогам 11 туров набрал 13 очков и находится на 11-й позиции, а у Руха 7 пунктов и предпоследнее 15-е место.
Матч начнется в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
Верес – Рух. Начало в 15:30
