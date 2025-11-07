12-й тур чемпионата Украины по футболу в субботу продолжится матчем между Вересом и Рухом.

Верес по итогам 11 туров набрал 13 очков и находится на 11-й позиции, а у Руха 7 пунктов и предпоследнее 15-е место.

Матч начнется в 15:30.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Верес – Рух. Начало в 15:30