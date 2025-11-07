Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
08.11.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 15:10 |
20
0

Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины по футболу

07 ноября 2025, 15:10 |
20
0
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

12-й тур чемпионата Украины по футболу в субботу продолжится матчем между Вересом и Рухом.

Верес по итогам 11 туров набрал 13 очков и находится на 11-й позиции, а у Руха 7 пунктов и предпоследнее 15-е место.

Матч начнется в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

Верес – Рух. Начало в 15:30

