Легендарный защитник Динамо: «Сегодня решающий матч для киевлян»

В эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua легендарный защитник «Динамо» и сборной Украины Олег Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от 13-го тура в УПЛ. В частности, он предупредил действующего чемпиона, что после этого игрового дня он может сложить с себя полномочия.

– Матч в Ковалевке будет центральным в туре, – сказал Кузнецов. – «Колос» и «Динамо» в турнирной таблице разделяет одно очко. Киевлянам некуда отступать, для них каждая игра решающая. Скажу больше, проигрыш в этом поединке может стоить команде потерей чемпионства. Если «Шахтер» выиграет, то отрыв будет составлять уже 10 очков. Такой гандикап, даже, учитывая, непредсказуемость нашего первенства, отыграть будет нереально. Хотя это не другие команды прибавили в мастерстве, а «Динамо» и «Шахтер» притормозили. Но факт остается фактом, поэтому Александр Шовковский в этой игре на карту поставит все, чтобы победить».