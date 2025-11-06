Коуч Аталанты: «Я очень рад тому, как мы проложили путь к победе»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 17:54 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:55
Иван Юрич оценил победу своих подопечных над Марселем

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Главный тренер Аталанты Иван Юрич поделился эмоциями после победы своей команды над Марселем (1:0) в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Это наш шестой матч за 17 дней. Нам непросто сохранять ритм при ротации игроков. Юнус Муса отлично проявил себя после выхода на замену и помог нам переломить ход матча. Я очень рад тому, как мы проложили путь к победе», – лаконично сказал коуч.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Аталанта занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

Иван Юрич Аталанта Марсель Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
