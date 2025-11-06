Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
06 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:33
Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины

Нужно отдать 5 тысяч гривен

06 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:33
Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
УАФ

6 ноября в магазины УАФ и adidas поступила новая экипировка сборной Украины по футболу. В среду была презентована домашняя форма желтого цвета.

Стало известно, что болельщики могут купить футболку за 4999 гривен. Шорты обойдутся еще в 1999 гривен, а гетры – 999 гривен.

При этом можно приобрести футболку, которая называется Authentic (видимо, именно такая, в которой играют футболисты). Она стоит 6499 гривен.

Известно, что в форме нового образца национальная команда сыграет в ближайших матчах отбора ЧМ-2026 против Франции и Исландии.

Сообщается, что в ближайшее время должна быть презентована выездная форма – она будет выполнена в синем цвете.

сборная Украины по футболу игровая форма ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
avk2307
А який у нас прожитковий мінімум?
+6
Prokop_Andriy
ціни кусаються, але дизайн доволі гарний
0
didora
Це екіпірування НЕ для всіх! Хай воно в магазині полежить. Як злежиться, тоді подешевшає. Трішки почекаємо. Нехай чиновники УАФ купують і рекламують національні кольори.
0
