Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Нужно отдать 5 тысяч гривен
6 ноября в магазины УАФ и adidas поступила новая экипировка сборной Украины по футболу. В среду была презентована домашняя форма желтого цвета.
Стало известно, что болельщики могут купить футболку за 4999 гривен. Шорты обойдутся еще в 1999 гривен, а гетры – 999 гривен.
При этом можно приобрести футболку, которая называется Authentic (видимо, именно такая, в которой играют футболисты). Она стоит 6499 гривен.
Известно, что в форме нового образца национальная команда сыграет в ближайших матчах отбора ЧМ-2026 против Франции и Исландии.
Сообщается, что в ближайшее время должна быть презентована выездная форма – она будет выполнена в синем цвете.
