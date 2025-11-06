Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший динамовец: В еврокубках Ярмоленко должен играть на позиции форварда
Лига конференций
06 ноября 2025, 13:33
Бывший динамовец: В еврокубках Ярмоленко должен играть на позиции форварда

Игорь Жабченко – о матче с «Зриньски»

Бывший динамовец: В еврокубках Ярмоленко должен играть на позиции форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 ноября, киевское «Динамо» проведет очередной матч в розыгрыше Лиги конференций. В игре, которая пройдет на условно домашней арене команды Александра Шовковского в польском Люблине, соперником будет боснийский клуб «Зриньски».

О своих ожиданиях от этого поединка изданию Sport.ua рассказал один из самых известных воспитанников ДЮСШ «Динамо» (Киев), а ныне тренер Игорь Жабченко.

– Ждем только победы, – сказал он. – Очень хочется, чтобы в этом еврокубковом розыгрыше динамовцы ее одержали. Да, будет сложно, однако необходимо это сделать.

– Что можете сказать о нынешней готовности «Динамо» к очередному поединку на европейской арене?

– Динамовцы могут добиться успеха в игре с «Зриньски». Мне сейчас нравится наша команда. Возможно, ей на данном этапе чего-то немного не хватает в еврокубках, но в чемпионате Украины она выглядит достаточно хорошо. Даже несмотря на воскресное поражение в матче с «Шахтером». Считаю, что в той игре пенальти после нарушения Конопли был. Причем, железный пенальти. Так или иначе, повторюсь: «Динамо» сейчас выглядит неплохо. Поэтому должно набрать очки и в Лиге конференций.

– Сейчас многие говорят о решении тренерского штаба киевлян перевести Андрея Ярмоленко в линию атаки. Как он вам в этой роли?

– Неплохо. Он хорошо цепляется за мяч, понимает игру. А еще притягивает к себе центральных защитников соперника.

Как думаете, в матче с «Зриньски» Александр Шовковский также прибегнет к этой практике?

– Думаю, что да. Зачем что-то менять, если это эффективно? Считаю, что Ярмоленко в матче против боснийцев будет играть нападающим.

Ранее «Динамо» провело тренировку на «Арена Люблин» перед матчами со «Зриньски».

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Зринськи
ВИДЕО. Били с разворота. Шахтер потренировался перед игрой с Брейдабликом
ДИРЯВКА о невызове Ярмоленко: «Возможно, мы чего-то не знаем...»
Андрей Ярмоленко Игорь Жабченко Динамо Киев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Лига конференций
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 2
Gargantua
это если первым номером играть. а если на контратаках то толку от него никакого
Перець
100%
