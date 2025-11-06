Стены Атлетико, потолок Реала, ремонт Барселоны. Обзор 11 тура Ла Лиги

FIFPro снова навалила кринжи. Федерация провела опрос среди футболистов всего мира о лучших игроках 2025 года. Собрала «состав». Там Беллингем и Палмер, но нет Рафиньи. 3 защитника, но аж 2 из них – крайние. Все полузащитники – центральные или такие, кого «тянет» к центру поля с полуфланга. И да, есть соблазн сказать, что «это все футболисты виноваты», но ведь именно FIFPro занималась модерацией. Могла сформировать более корректный шорт-лист. Или, например, не позволять выбирать в центр защиты крайних защитников. Как будто только раз в год нужно организоваться, а подобные федерации, ассоциации и т.д. не могут. Жаль: снова самые объективные зрители (футболисты оценивают футболистов) не смогли собрать команду года. Только ещё более шорт шорт-лист.

И в очередной раз больше всего разговоров – об игроках Ла Лиги. Заслужил ли Мбаппе? Почему без Рафиньи? За какие достижения Беллингем? И такие разговоры будут всегда, потому что Примера – в центре внимания. Каждый сезон. Особенно сейчас, когда здесь много интриг и достойных внимания матчей. Об очередной их порции читайте в этом тексте.

Без вторых таймов

«Реал» поставил на поток не просто топ-игру до перерыва, но и закрытые еще до перерыва матчи. В сезоне ЛЛ он забил 26 голов, 15 из которых – именно в первых половинах. Большинство ударов и ударов в створ – также до перерыва. На прошлой неделе «Реал» забил 2 из 2 своих мячей в первом тайме Класико, теперь – 3 из 4 в ворота «Валенсии» (4:0). На вторые половины пока не хватает то ли сил, то ли желания. Стартовые планы Алонсо и их реализация командой – топ. А этот «Реал» почти наверняка научится поддерживать уровень и после перерыва, сможет не «выключаться» дольше. Представьте, насколько сильным он станет тогда. То есть он еще далек от своего потолка и способен продолжать расти. Особенно если Алонсо получит 1-2 нужных ему футболистов зимой.

Дома и стены помогают

Уже напоминает самореализующееся пророчество. «Атлетико» выиграл 6 из 7 домашних матчей сезона, в гостях – только 1 из 7. Ни один топ-клуб Европы не имеет такой существенной разницы между поединками на собственном поле и за его пределами. Да что там топ-клуб: даже середняков и аутсайдеров с подобными «приколами» отыскать трудно. И если бы это были только результаты – еще ок. Но «Атлетико» действительно еще и играет великолепно дома, а на выезде – стабильно неубедительно. Вот сейчас в Мадриде завалил «Севилью» (3:0) в образцовом матче в своем исполнении. Возможно, если не вся, то львиная доля проблемы в голове: кажется, в какой-то момент футболисты «Атлетико» действительно поверили, что могут справиться с кем угодно только дома. Сами себя раскрутили – а теперь страдают раз в 2 недели.

Помощь нуждающимся

В этом сезоне «Барселона» уже успела настрадаться в матчах с очень вертикальными командами и теми, которые даже не пытаются играть в футбол. А потом еще и пощечину от «Реала» получила в Класико: уступила лишь 1:2 по счету, но разгромно по содержанию. Такой «сломанной» «Барселоне», тем более без многих травмированных лидеров, был нужен «ремонт»: подержать мяч в ногах, создать много моментов, обрести уверенность в себе... И «Эльче» дал такую возможность! Третья лучшая команда Испании по коротким передачам попыталась сыграть против «Барселоны» в футбол – фатальная ошибка. Но благодаря ей каталонцы победили вообще без проблем (3:1) и точно чувствуют себя теперь немного лучше. Выигрыш-ремонт для души и ментального здоровья. Спасибо «Эльче» за поддержку команды Флика.

Сельта как Реал

Из 10 матчей тура только 1 завершился гостевой победой. Нахожу несколько ироничным, что такая на счету «Сельты», которая обходилась вообще без побед в первых 9 поединках розыгрыша – а теперь дважды подряд празднует. И вроде бы справилась всего лишь с новичком лиги «Леванте» (2:1), но именно такие победы помогают подниматься вверх в турнирной таблице. «Сельта» уже в топ-12 и с 4 очками отставания от зоны еврокубков – очень близко к звездам. А еще с лишь парой поражений в чемпионате. Один из самых неуступчивых коллективов лиги. Еще и играет в атаку: на матч с «Леванте» выставил впереди 3 нападающих, а гол+пас оформил крайний защитник/латераль. Так много способных забить/отдать футболистов одновременно на поле используют в Испании еще, пожалуй, только «Реал» и «Барселона». «Сельта» равняется на лучших.

Команда настроения

«Сосьедад» – команда, которая «пропускает» сезон. В чемпионате не ведет борьбу примерно ни за что: далеко от зоны еврокубков, слишком сильна для конкуренции за сохранение прописки. Остается просто получать удовольствие от футбола тогда, когда удается. А удается далеко не всегда: то желания далеко от дома выкладываться нет (а зачем, если никто не смотрит?), то с первых минут как-то не пошло, то какие-то моменты не реализовались, а создавать новые лень... Поэтому большинство матчей «Сосьедада» – мрак, грусть и апатия. Но меньшинство – замечательные. Вот, например, один такой команда сыграла в этот уик-энд. Жертва ее хорошего настроения – «Атлетик». Приехал в Сан-Себастьян – и впервые за 11 туров сезона пропустил больше 2 голов (2:3). Тактических объяснений не будет. Просто «Сосьедад» хотел поиграть в футбол. Может, захочет снова через месяц-два. Мы будем только рады, честно.

О других матчах

«Хетафе» и «Алавес» вспомнили, что они копии друг друга, и победили аккурат по 2:1 своих соперников в туре. Под раздачу ударов по ногам и уроков трудолюбия на поле попали «Жирона» и «Эспаньол» соответственно. «Райо» умудрился проиграть «Вильярреалу» 0:4 при 53% владения: это ЛЛ, здесь держать круглый в ногах, если название твоего клуба не начинается с «Ре-» или «Барс-», вредно. Антони с 2+1 разгромил «Мальорку» (3:0). «Бетис»? А, эти ребята тоже были на поле в тот вечер. Возможно. Или нет: запомнился только бразилец. Чтобы мне не пришлось дописывать к обзору много строк, без голов в понедельник откатали «Овьедо» и «Осасуна» (0:0). Если даже они сами решили не играть в футбол, то и писать о них как следует не буду. Было и было.

Сборная тура

Давайте сразу разберемся с «Реалом» и «Барселоной». Традиционно беру по минимуму футболистов из этих команд в туры, когда у тех нет как такового сопротивления. На этот раз с нами Каррерас и Торрес. Первый сделал 6 отборов в матче, с запасом больше всех в составах обеих команд, а затем пошел и «плюнул» в дальнюю девятку с острого угла: настолько продуктивный защитник нам нужен. Второй здесь за свою активность. Удары? Есть. Пасы под удары? Есть. Удачные попытки дриблинга? Есть. Отборы? Есть. Перехваты? Тоже есть. Ферран был везде, еще и гол забил – достаточно, чтобы быть отмеченным в нашем обзоре. Все, с «Реалом» и «Барселоной» закончили, дальше – непопсовые варианты. Ну хорошо, еще Антони за 3 голевых действия в матче за «Бетис». Все, дальше – только крутые ноунеймы.

Добираем линию нападения. Под Торресом, кроме Антони, сыграют также Молейро («Вильярреал») и Мендес («Сосьедад»). На счету левого вингера гол и голевой пас, в дополнение к ним – рекорд матча по удачным попыткам дриблинга (4) и команды в поединке по перехватам (2). Второй был менее продуктивным: «всего лишь» гол и ассист в матче с представителем от Испании в ЛЧ. Страховать столь креативных футболистов с уклоном в атаку будут рабочие лошадки из «Хетафе» и «Алавеса», Милья и Бланко. И если первый с нами не в последнюю очередь из-за голевой передачи, то второй – точно за игру против круглого. Речь о 13 оборонительных действиях, 5 из которых – заблокированные удары. Некоторые центральные хавы за сезон меньше собирают.

Правый защитник – Мингеса из «Сельты». Забил гол, отдал ассист, принес команде победу: вопросы? В центре защиты сыграют Бартра («Бетис») и Фойт («Вильярреал»). Оба помогли своим командам сыграть на ноль, а еще выполнили 16 выносов на пару. С ними наш состав не будет бояться подач в штрафную площадь. На воротах – Эскандель из «Овьедо». 5 его сейвов помогли команде сыграть на ноль всего второй раз в сезоне. Ну и, если честно, выдающихся перформансов вратарей в туре не было – выполнить свою работу просто хорошо оказалось достаточно, чтобы оказаться в 11 избранных. Тренер нашей команды – Симеоне («Атлетико»). Мадридцы переехали неприятную «Севилью» (3:0) благодаря сильному стартовому плану и эффективным заменам: те футболисты, которые вышли со скамейки, оформили аж 3 голевых действия.

4-2-3-1: Эскандель («Овьедо») – Каррерас («Реал Мадрид»), Бартра («Бетис»), Фойт («Вильярреал»), Мингеса («Сельта») – Милья («Хетафе»), Бланко («Алавес») – Молейро («Вильярреал»), Мендес («Реал Сосьедад»), Антони («Бетис») – Торрес («Барселона»)

Тренер тура – Диего Симеоне («Атлетико»)

Игрок тура – Антони («Бетис»)

Факты тура:

– 6 туров подряд «Севилья» либо выигрывает владение + проигрывает матч, либо проигрывает владение + выигрывает матч. Чтобы стабильно побеждать, ей нужно просто не касаться мяча;

– 2 сезона кряду вратарь Агиррезабала («Валенсия») отражает пенальти от футболиста «Реала». В прошлом году отбил удар Мбаппе, в этом – Винисиуса. Злой гений Мадрида;

– 5 голевых действий за 5 последних матчей ЛЛ оформил Фермин («Барселона»). На то, чтобы записать на свой счет 5 предыдущих, ему понадобилось 12. Прогресс очевиден;

– 7 случай в сезоне, когда «Реал» ушел на перерыв при победном счете в чемпионате. Это лучший показатель в Испании и второй лучший в Европе. Больше выигрышных первых таймов только у «Баварии» (8);

– 2 победы подряд одержала «Сельта» в Ла Лиге. Это только 6 ее виктория за 20 последних выездов чемпионата, но, что интересно, каждый раз она стреляла дублем из пары побед – а потом неделями не побеждала;

– 6 ударов в штангу на двоих (по 3) у Рафы Мира («Эльче») и Феррана Торреса («Барселона») в текущем сезоне Ла Лиги – больше всех в чемпионате, никто другой не имеет больше 2. В этом туре они встретились друг с другом на поле: оба забили, первый снова попал в каркас.

Выступления наших

Вот эта часть обзора превращается в стабильно пессимистичную. Лунин из-за дисквалификации оказался вне заявки, поэтому не «выступал» даже в технической зоне. Ванат снова запорол топ-момент, на этот раз – на 0.5 xG. Влад продолжает упускать лучшие возможности. Может, через неделю снова забьет ударом из неперспективной позиции. Но пока – 0 голов за 90 минут с «Хетафе» и 4 запоротых big chances из 4 в сезоне. Цыганкова оцениваем по созданным моментам, и здесь также все плохо: только 1 ключевой пас за матч, 1 попытка приложиться издалека, 1 эпизод удачного дриблинга. Мало для одного из лидеров атаки. Витя очень далек не то что от своей топ-формы – даже от собственных «базовых» настроек. Не знаю, насколько он может помочь национальной команде в текущем состоянии. Наши в ЛЛ играют так, что за сборную в ноябре страшно.

