Диас обратился к Хакими после того, как нанес ему травму

Вингер «Баварии» Луис Диас поздравил команду с победой в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1) и пожелал скорейшего выздоровления защитнику соперника Ашрафу Хакими, которому нанес травму во время игры.

В компенсированное время первого тайма колумбиец пошел в жесткий подкат против Хакими, после чего марокканец схватился за ногу и не смог продолжить матч, покинув поле при помощи медперсонала.