Диас обратился к Хакими после того, как нанес ему травму
Колумбиец пожелал выздоровления защитнику «ПСЖ»
Вингер «Баварии» Луис Диас поздравил команду с победой в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1) и пожелал скорейшего выздоровления защитнику соперника Ашрафу Хакими, которому нанес травму во время игры.
В компенсированное время первого тайма колумбиец пошел в жесткий подкат против Хакими, после чего марокканец схватился за ногу и не смог продолжить матч, покинув поле при помощи медперсонала.
«Это был настоящий вечер футбола, полный эмоций. За 90 минут может случиться все, что угодно, и не только хорошее, но и плохое. Мне было грустно из-за того, что я не смог доиграть этот матч до конца, но я очень горжусь тем, какие усилия мои одноклубники приложили ради победы.
Также хочу пожелать Ашрафу Хакими скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле».
