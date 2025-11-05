Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диас обратился к Хакими после того, как нанес ему травму
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 16:41 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:10
Колумбиец пожелал выздоровления защитнику «ПСЖ»

05 ноября 2025, 16:41 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:10
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Баварии» Луис Диас поздравил команду с победой в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1) и пожелал скорейшего выздоровления защитнику соперника Ашрафу Хакими, которому нанес травму во время игры.

В компенсированное время первого тайма колумбиец пошел в жесткий подкат против Хакими, после чего марокканец схватился за ногу и не смог продолжить матч, покинув поле при помощи медперсонала.

«Это был настоящий вечер футбола, полный эмоций. За 90 минут может случиться все, что угодно, и не только хорошее, но и плохое. Мне было грустно из-за того, что я не смог доиграть этот матч до конца, но я очень горжусь тем, какие усилия мои одноклубники приложили ради победы.

Также хочу пожелать Ашрафу Хакими скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле».

Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
