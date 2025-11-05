Легионер Шахтера раздражен поведением клуба. Все дело в трансфере

Бразильский полузащитник Майкон раздражен поведением «Коринтианса». Об этом сообщает ESPn Brasil.

По информации источника, 27-летний игрок недоволен тем, что бразльский клуб не предпринимает попыток выкупить его контракт у донецкого «Шахтера».

За «Коринтианс» Майкон выступает с апреля 2022 года на правах аренды. Бразильский клуб все еще не заплатил украинскому гранду за 2023 и 2024 годы, которые игрок провел в команде на правах аренды. Задолженность составляет 1 миллион евро.

Ранее был назван лучший футболист «Шахтера» в октябре.