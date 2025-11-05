Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Шахтера раздражен поведением клуба. Все дело в трансфере
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 14:37 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:38
135
0

Легионер Шахтера раздражен поведением клуба. Все дело в трансфере

Майкон намерен остаться в «Коринтиансе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Бразильский полузащитник Майкон раздражен поведением «Коринтианса». Об этом сообщает ESPn Brasil.

По информации источника, 27-летний игрок недоволен тем, что бразльский клуб не предпринимает попыток выкупить его контракт у донецкого «Шахтера».

За «Коринтианс» Майкон выступает с апреля 2022 года на правах аренды. Бразильский клуб все еще не заплатил украинскому гранду за 2023 и 2024 годы, которые игрок провел в команде на правах аренды. Задолженность составляет 1 миллион евро.

Ранее был назван лучший футболист «Шахтера» в октябре.

аренда игрока Коринтианс трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Майкон Перейра де Оливейра
Даниил Кирияка Источник: ESPN
