Опанасенко провел 250-й матч в украинской карьере

Поединок с «Кривбассом» (2:2) стал 250-м в украинской карьере 35-летнего защитника «Полтавы» Евгения Остапенко. 212 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 25 – в Кубке Украины и 13 – в еврокубках. 110 матчей Евгений провел за запорожский «Металлург», 93 – за «Зарю», по 13 – за «Ингулец» и «Черноморец», по 7 – за «Кривбасс» и «Полтаву».

В гвардейский «Клуб 250» Евгений вошел через 17 лет 76 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 17 августа 2008 года в гостевом поединке «Металлурга» с «Динамо» в УПЛ (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Евгения Опанасенко

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК Всего 2008/09 Металлург З 10 - - 10 2009/10 Металлург З 18 2 - 20 2010/11 Металлург З 25 3 - 28 2011/12 Металлург З - 4 - 4 2012/13 Металлург З 27 1 - 28 2013/14 Металлург З 18 2 - 20 2014/15 Черноморец 10 2 1 13 Заря 8 1 - 9 2015/16 Заря 23 4 4 31 2016/17 Заря 21 1 4 26 2017/18 Заря 22 1 4 27 2019/20 Ворскла 2 1 - 3 2020/21 Ворскла 3 1 - 4 2021/22 Ингулец 13 - - 13 2022/23 Кривбасс 7 - - 7 2024/25 Полтава - 1 - 1 2025/26 Полтава 5 1 - 6 Итого 212 25 13 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.