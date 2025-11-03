Опанасенко провел 250-й матч в украинской карьере
На высшем уровне 35-летний защитник полтавчан дебютировал в августе 2008 года
Поединок с «Кривбассом» (2:2) стал 250-м в украинской карьере 35-летнего защитника «Полтавы» Евгения Остапенко. 212 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 25 – в Кубке Украины и 13 – в еврокубках. 110 матчей Евгений провел за запорожский «Металлург», 93 – за «Зарю», по 13 – за «Ингулец» и «Черноморец», по 7 – за «Кривбасс» и «Полтаву».
В гвардейский «Клуб 250» Евгений вошел через 17 лет 76 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 17 августа 2008 года в гостевом поединке «Металлурга» с «Динамо» в УПЛ (0:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в украинской карьере Евгения Опанасенко
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2008/09
|
Металлург З
|
10
|
-
|
-
|
10
|
2009/10
|
Металлург З
|
18
|
2
|
-
|
20
|
2010/11
|
Металлург З
|
25
|
3
|
-
|
28
|
2011/12
|
Металлург З
|
-
|
4
|
-
|
4
|
2012/13
|
Металлург З
|
27
|
1
|
-
|
28
|
2013/14
|
Металлург З
|
18
|
2
|
-
|
20
|
2014/15
|
Черноморец
|
10
|
2
|
1
|
13
|
|
Заря
|
8
|
1
|
-
|
9
|
2015/16
|
Заря
|
23
|
4
|
4
|
31
|
2016/17
|
Заря
|
21
|
1
|
4
|
26
|
2017/18
|
Заря
|
22
|
1
|
4
|
27
|
2019/20
|
Ворскла
|
2
|
1
|
-
|
3
|
2020/21
|
Ворскла
|
3
|
1
|
-
|
4
|
2021/22
|
Ингулец
|
13
|
-
|
-
|
13
|
2022/23
|
Кривбасс
|
7
|
-
|
-
|
7
|
2024/25
|
Полтава
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2025/26
|
Полтава
|
5
|
1
|
-
|
6
|
Итого
|
|
212
|
25
|
13
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою
Тренер напомнил слова Попова после последнего матча