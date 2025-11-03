Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опанасенко провел 250-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 11:59 | Обновлено 03 ноября 2025, 12:18
91
0

Опанасенко провел 250-й матч в украинской карьере

На высшем уровне 35-летний защитник полтавчан дебютировал в августе 2008 года

03 ноября 2025, 11:59 | Обновлено 03 ноября 2025, 12:18
91
0
Опанасенко провел 250-й матч в украинской карьере
ФК Полтава. Евгений Опанасенко (слева)

Поединок с «Кривбассом» (2:2) стал 250-м в украинской карьере 35-летнего защитника «Полтавы» Евгения Остапенко. 212 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 25 – в Кубке Украины и 13 – в еврокубках. 110 матчей Евгений провел за запорожский «Металлург», 93 – за «Зарю», по 13 – за «Ингулец» и «Черноморец», по 7 – за «Кривбасс» и «Полтаву».

В гвардейский «Клуб 250» Евгений вошел через 17 лет 76 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 17 августа 2008 года в гостевом поединке «Металлурга» с «Динамо» в УПЛ (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Евгения Опанасенко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2008/09

Металлург З

10

-

-

10

2009/10

Металлург З

18

2

-

20

2010/11

Металлург З

25

3

-

28

2011/12

Металлург З

-

4

-

4

2012/13

Металлург З

27

1

-

28

2013/14

Металлург З

18

2

-

20

2014/15

Черноморец

10

2

1

13

Заря

8

1

-

9

2015/16

Заря

23

4

4

31

2016/17

Заря

21

1

4

26

2017/18

Заря

22

1

4

27

2019/20

Ворскла

2

1

-

3

2020/21

Ворскла

3

1

-

4

2021/22

Ингулец

13

-

-

13

2022/23

Кривбасс

7

-

-

7

2024/25

Полтава

-

1

-

1

2025/26

Полтава

5

1

-

6

Итого

212

25

13

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Экс-защитник Шахтера высказался о Классическом
ФЕДЕЦЬКИЙ: «Классико, на мой взгляд, удалось. Все было круто»
цифры и факты Евгений Опанасенко Украинская Премьер-лига Полтава
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03 ноября 2025, 08:44 12
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі

Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою

Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03 ноября 2025, 08:13 8
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»

Тренер напомнил слова Попова после последнего матча

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03.11.2025, 03:19
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Футбол | 03.11.2025, 13:21
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Футбол | 03.11.2025, 10:34
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 28
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 58
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 7
Бокс
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 478
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем