Саудовская Аравия01 ноября 2025, 20:15
127
0
ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере
Криштиану поразил ворота клуба «Аль-Фейха» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии
40-летний игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал на свой счет 951-й гол, забив в ворота клуба «Аль-Фейха» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Известный португалец сравнял счет в домашнем матче, реализовав момент после передачи Кингсли Комана.
Первый тайм между командами завершился вничью – 1:1.
