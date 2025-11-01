Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере
Саудовская Аравия
01 ноября 2025, 20:15 |
127
0

ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере

Криштиану поразил ворота клуба «Аль-Фейха» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии

01 ноября 2025, 20:15 |
127
0
ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

40-летний игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал на свой счет 951-й гол, забив в ворота клуба «Аль-Фейха» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Известный португалец сравнял счет в домашнем матче, реализовав момент после передачи Кингсли Комана.

Первый тайм между командами завершился вничью – 1:1.

ВИДЕО. Путь до 1000. Роналду забил 951-й гол в карьере

По теме:
Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча
Камбэк века. Аль-Иттихад отыгрался в меньшинстве, уступая в 4 мяча
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха видео голов и обзор Кингсли Коман
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Футбол | 01 ноября 2025, 17:59 0
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом

Гасперини высказался перед матчем с Миланом

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31.10.2025, 19:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01.11.2025, 08:55
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
Футбол | 01.11.2025, 12:05
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 9
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем