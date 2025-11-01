Испания01 ноября 2025, 10:56 |
Лунин впервые публично рассказал о красной карточке. Какая реакция Реала?
Андрей считает, что не заслужил дисквалификацию
26 октября 2025 года на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялся матч 10-го тура чемпионата Испании между мадридским Реалом и каталонской Барселоной, победу в котором со счетом 2:1 одержали хозяева поля.
После завершения поединка украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин получил красную карточку за участие в драке.
Позже Андрей Лунин прокомментировал свое удаление:
«Там не было никакой красной, клуб подал апелляцию. Меня только похвалили».
