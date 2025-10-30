Алемани высказался о будущей трансферной политике Атлетико

Спортивный директор «Атлетико Мадрид» Матеу Алемани находится на своей должности меньше месяца, но за это время успел высказаться о глобальной трансферной политике «матрасников».

Амбициозные цели могут побудить мадридский клуб внести некоторые изменения в предстоящее зимнее трансферное окно, на что намекнул сам Алемани.

«Эти решения (трансферные – Прим.ред.) будут направлены на улучшение команды, которая начала сезон не лучшим образом. Те, кто меня знает, знают: я не ставлю себе ограничений, я ставлю перед собой самые высокие цели. И я постараюсь сделать все возможное. У нас будет время проанализировать ситуацию, а в следующие трансферные окна мы посмотрим, что можно сделать для усиления состава», – заявил функционер.

На данный момент «Атлетико Мадрид» идет на 4-ом месте турнирной таблицы Ла Лиги после 10 туров, в активе «матрасников» 19 набранных очков.