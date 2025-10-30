Ливерпуль пропустил как минимум один гол уже в 10 матчах подряд
На этот раз «красные» уступили 0:3 Кристал Пэлас в Кубке лиги
Серия Ливерпуля с пропущенными мячами по всем турнирам насчитывает уже 10 матчей.
В матче 1/8 финала Кубка лиги Кристал Пэлас на выезде победил Ливерпуль со счетом 3:0.
Таким образом, «красные» пропустили хотя бы один гол уже в 10 матчах подряд во всех турнирах.
Серия Ливерпуля с пропущенными голами (10)
- КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
- АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- ЛЧ, Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
- ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
- КЛ, Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1
- АПЛ, Ливерпуль – Эвертон – 2:1
- ЛЧ, Ливерпуль – Атлетико – 3:2
Также интересным является то, что Ливерпуль проиграл матч внутреннего кубка на Энфилде с разницей в три гола без забитого мяча впервые с 1934 года (0:3 от Болтона).
0-3 - Tonight was the first time Liverpool lost a domestic cup match at Anfield by three goals without scoring since February 1934 in a 3-0 defeat to Bolton in the FA Cup. Uncommon. pic.twitter.com/1eCu7exUj9— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2025
Liverpool have conceded in all of their last 10 games across all competitions:— Squawka (@Squawka) October 29, 2025
◉ 3-2 vs. Atlético Madrid
◉ 2-1 vs. Everton
◉ 2-1 vs. Southampton
◎ 1-2 vs. Crystal Palace
◎ 0-1 vs. Galatasaray
◎ 1-2 vs. Chelsea
◎ 1-2 vs. Manchester United
◉ 5-1 vs. Eintracht Frankfurt
◎… pic.twitter.com/ZgxtkfmzlB
