  Ливерпуль пропустил как минимум один гол уже в 10 матчах подряд
Англия
30 октября 2025, 08:02
Ливерпуль пропустил как минимум один гол уже в 10 матчах подряд

На этот раз «красные» уступили 0:3 Кристал Пэлас в Кубке лиги

30 октября 2025, 08:02
Ливерпуль пропустил как минимум один гол уже в 10 матчах подряд
Серия Ливерпуля с пропущенными мячами по всем турнирам насчитывает уже 10 матчей.

В матче 1/8 финала Кубка лиги Кристал Пэлас на выезде победил Ливерпуль со счетом 3:0.

Таким образом, «красные» пропустили хотя бы один гол уже в 10 матчах подряд во всех турнирах.

Серия Ливерпуля с пропущенными голами (10)

  • КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
  • АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • ЛЧ, Айнтрахт – Ливерпуль – 1:5
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
  • ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • КЛ, Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1
  • АПЛ, Ливерпуль – Эвертон – 2:1
  • ЛЧ, Ливерпуль – Атлетико – 3:2

Также интересным является то, что Ливерпуль проиграл матч внутреннего кубка на Энфилде с разницей в три гола без забитого мяча впервые с 1934 года (0:3 от Болтона).

Ливерпуль не выиграл ни одного матча против Кристал Пэлас в 2025 году
Слот пояснил, почему Ливерпуль в очередной раз проиграл Кристал Пэлас
Арсенал установил исторический рекорд для команд высшего дивизиона Англии
Ливерпуль Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Кристал Пэлас статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
