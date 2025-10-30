Барса планирует открытую тренировку на новой арене
23 тысячи болельщиков смогут присутствовать на мероприятии
«Барселона» проведет открытую тренировку на стадионе Spotify Camp Nou, которую посетят около 23 тысячи болельщиков перед выездным матчем с «Сельтой».
По имеющимся данным, открытая тренировка может пройти 7 или 8 ноября.
«Барселона» приближается к знаменательному моменту: клуб готовится вернуться на полностью реконструированный стадион Spotify Camp Nou.
Каталонский клуб испытал много трудностей, в том числе логистических, поэтому фанаты «сине-гранатовых» с нетерпением ждут возможности снова увидеть свою команду на легендарном стадионе.
Так, открытую тренировку смогут посетить до 23 тысячи болельщиков, поскольку у клуба уже есть первоначальная лицензия на размещение зрителей от городского совета, разрешающая присутствие 27 тысячи человек.
«Барселона» тщательно продумывает логистику – от точек входа до расположения мест, чтобы гарантировать болельщикам безопасное пребывание на стадионе.
