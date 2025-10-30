Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 октября 2025, 10:17 |
Барса планирует открытую тренировку на новой арене

23 тысячи болельщиков смогут присутствовать на мероприятии

Барса планирует открытую тренировку на новой арене
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Барселона» проведет открытую тренировку на стадионе Spotify Camp Nou, которую посетят около 23 тысячи болельщиков перед выездным матчем с «Сельтой».

По имеющимся данным, открытая тренировка может пройти 7 или 8 ноября.

«Барселона» приближается к знаменательному моменту: клуб готовится вернуться на полностью реконструированный стадион Spotify Camp Nou.

Каталонский клуб испытал много трудностей, в том числе логистических, поэтому фанаты «сине-гранатовых» с нетерпением ждут возможности снова увидеть свою команду на легендарном стадионе.

Так, открытую тренировку смогут посетить до 23 тысячи болельщиков, поскольку у клуба уже есть первоначальная лицензия на размещение зрителей от городского совета, разрешающая присутствие 27 тысячи человек.

«Барселона» тщательно продумывает логистику – от точек входа до расположения мест, чтобы гарантировать болельщикам безопасное пребывание на стадионе.

