Эль-Разгромико и некомплект Уильямсов. Обзор 10 тура Ла Лиги

Лунин не играет в футбол в этом сезоне. По-видимому, как и раньше, будет получать время лишь в Кубке Испании, и то – только до решающих стадий, пока приходится выходить на поле против клубов в лучшем случае Сегунды. Но даже так, без игровых минут, уже успел запомниться и «отличиться»: получил красную карточку в Эль-Класико. Принял участие в драке на последних минутах встречи. Теперь у него больше красных карточек, чем сыгранных матчей. И это очень показательно, потому что Класико – это не только 22 футболиста на поле. Гораздо больше. Даже запасные в этом матче могут зажечь и запомниться. Потому что матч аж настолько большой, а камеры – повсюду. «Реал» подает апелляцию, но вряд ли удаление отменят. А Лунин стал немного ближе к тому, чтобы «пройти» футбол: теперь у него не только большие победы, но и красная карточка в Класико. +1 ачивка.

О достижениях других футболистов и команд – в этом традиционном тексте. В ЛЛ на выходных играли не только «Барселона» и «Реал». Хотя о них, конечно, также успеем поговорить.

Безнаказанные расточители

За 2 последних тура Ла Лиги «Эспаньол» создал шансов на более чем 6 xG. Причем против «Овьедо» и «Эльче» – новичков лиги без топ-вратарей. Поэтому должен был забивать хотя бы 5-6 раз, при хорошей реализации – 7-8. Сколько раз отличился вместо этого? 3. Запорол тонну шансов в обоих поединках. Что интересно, дважды победил. На этот раз – еле-еле (1:0). Кстати, в обоих победных матчах «Эспаньол» не имел и 40% владения, то есть разрывал в вертикальных атаках. Это в очередной раз напоминает: в ЛЛ наиболее успешные середняки не заморачиваются с контролем мяча, а самые большие фанаты владения обречены страдать. «Эспаньол» тем временем вместо борьбы за выживание залетает в топ-5 и конкуренцию за место в ЛЧ. Но с такой реализацией он в верхней половине таблицы ненадолго.

Уильямс есть, но Уильямса нет

6 матчей «Атлетик» не мог победить без Нико в составе. Сделал это. Вскоре вернулся Уильямс, буквально на неделе. Выходные – и уже нет его старшего брата. Снова некомплект Уильямсов. Значит, снова потеря очков. Теперь – ну совсем позорная против «Хетафе» (0:1). Во-первых, поражение середняку с составом под борьбу за жизнь автоматически вызывает вопросы. Во-вторых, «Хетафе» был на 5-матчевой серии без побед в ЛЛ и всего 1 забитым в активе в 3 последних выездах чемпионата. В-третьих, сам «Атлетик» играл дома, где за весь прошлый чемпионат уступил только дважды. Сенсация не должна была случиться – но произошла. Показатель в 0.36 xG для местных в таком поединке выглядит как приговор. «Атлетик» вне зоны еврокубков и может побеждать только в тепличных условиях, когда все лучшие готовы играть. Возможно, Нико зря не уехал летом.

Эль-Разгромико

На табло – 2:1, но по статистическим показателям и визуально – абсолютный разгром каталонцев. Для понимания: «Реал» нанес 7 ударов в створ еще до перерыва при том, что его сезонный показатель за 90 минут – 6.9, меньше. 3 гола мадридцев рефери отменил из-за офсайдов. 8 сейвов совершил Щенсны, 1 из них – после удара Мбаппе с пенальти. «Реал» имел достаточно шансов, чтобы при большем везении и лучшей реализации забить 5-6 мячей, большинство из которых – еще до перерыва. Только польский вратарь спас «Барселону» от разгрома. И это отличный указатель на главную проблему команды – комплектацию состава. Второй вратарь – топ (третий – Тер Стеген, вдруг забыли), зато в центре защиты – Гарсия. Баланс? Не слышали. Флика подставили. «Барселона» не выигрывает топ-матчи, потому что летом покупала не на те позиции. Провал менеджмента, а не тренера или футболистов.

Наконец-то

В текущем сезоне Ла Лиги хотя бы один раз праздновали победу все команды. Закрыла этот гештальт «Сельта», одолев «Осасуну» в воскресенье (3:2). Причем на ее поле! Почему подчеркиваю? Потому что это лишь второй раз за последние 28 поединков на домашней арене «Осасуна» пропустила более 2 голов. От «Барселоны» и «Реала» как следует защититься сумела, а от атаки «Сельты» – нет. Ну и да, последняя поддержала тренд, согласно которому каждая команда ЛЛ с поздней первой победой в сезоне обязана одержать ее в трудовой манере. После 5 тура выигрывали «Реал Сосьедад», «Мальорка», «Жирона», все – с разницей в мяч и нервами на последних минутах. Здесь то же самое. Хотя бы потому, что «Сельта» горела 1:2 по ходу встречи. Но выиграла. Кстати, сразу поднялась на 13 строчку. До зоны еврокубков всего 4 балла.

Классический Атлетико

Настолько привычно, что уже даже неинтересно. «Атлетико» в сезоне уже потерял немало очков против середняков и аутсайдеров, зато выиграл сначала у «Вильярреала» и «Реала», теперь – еще и у «Бетиса» (2:0). То есть в самых тяжелых матчах Ла Лиги. Команду Пеллегрини удалось одолеть при отставании по xG, меньшем количестве созданных моментов и ударов, благодаря сейвам вратаря и топ-перформансам неочевидных героев, типа Симеоне и Баэны. Это не о «переиграли». Возможно, о «перебороли» и точно о «превозмогли». На дистанции этого недостаточно, но в топ-дуэлях коллектив конкурентоспособен. «Атлетико» 2025/26 – самый концентрированный «Атлетико» позднего Симеоне. Есть шанс, что он пошумит именно в плей-офф ЛЧ и сможет дойти там даже очень далеко. Конечно, если не наткнется на «Реал».

О других матчах

«Севилья» выиграла владение – «Севилья» проиграла матч. Мы уже привыкли. На этот раз уступила «Сосьедаду» (1:2), чтобы тот перестал позориться и хотя бы из зоны вылета выполз. «Жирона» и «Овьедо» в личной встрече решали, кто худшая команда ЛЛ в сезоне. Счет 3:3 подтвердил: худшими являются обе. «Вильярреал» ради сохранения третьей строчки отправил под красную линию «Валенсию» (2:0), а «Райо» ради возвращения в зону еврокубков забил на 90+ победный гол в ворота «Алавеса» (1:0). То есть фавориты в туре в основном брали свое: среди команд топ-8 ни одна не проиграла коллективу с нижних позиций. А еще был матч «Мальорки» и «Леванте», где вроде бы нерезультативная ничья 1:1, но вместе с тем – лучший показатель ударов на 2 команды в туре без учета Эль-Класико (целых 33!). Такое мы любим.

Сборная тура

Если читали предыдущие выпуски, то знаете: не люблю добавлять в команду недели много футболистов «Реала» и «Барселоны». Но это касается только матчей, когда те играют против середняков и аутсайдеров: не имеют топового сопротивления. Теперь встречались друг с другом – можно оторваться. Поэтому точно берем Беллингема – главного героя встречи. Забил простой гол (но оказался в нужном месте в нужное время) и отдал изысканный ассист. Принял участие в 2 из 2 голов команды, так что даже немного затмил Мбаппе – дорогого стоит. Берем его на правый фланг атаки, потому что именно там он провел большую часть поединка. Также из «Реала» подберем центрального защитника Милитао, который: 1) исполнил победный ассист; 2) имел больше всего отборов в составе команды; 3) имел больше всего выносов в команде. Заслужил.

Вратарь – Щенсны из «Барселоны». Да, проиграл матч и пропустил дважды – но сделал больше, чем все киперы тура, сохранившие ворота на замке. Здесь вам и 8 сейвов, и отбитый пенальти от Мбаппе... Только благодаря его стараниям «Барселона» не ушла на перерыв при счете 1:4 и избежала разгрома. Хорошо, с Класико закончили. Теперь давайте пойдем от собственных ворот и укомплектуем защиту. Рядом с Милитао сыграет Фойт из «Вильярреала». Во-первых, сухарь. Во-вторых, 16 оборонительных действий, из которых 10 – выносы. Король второго этажа нам нужен. Слева – Чаваррия из «Райо», который, кажется, уже прописался в нашей сборной: третий раз в составе, это рекорд! На этот раз ассистировал на победный гол команды на 90+1, а до этого выполнил 9 защитных действий, став лучшим в «Райо» по сумме отборов и перехватов (6).

Правое крыло обороны – за Маффео из «Мальорки». Партнеры выполнили 19 непродуктивных ударов по воротам соперника и не забили, он – только один, да еще и из-за пределов штрафной – и отличился. А еще стал лучшим в команде по отборам – успевал быть полезным у обоих ворот, нам такой нужен. Пока не ушли далеко, из «Мальорки» еще доберем футболиста – Виргили, левого вингера. 0 голов и ассистов, но 5 удачных попыток дриблинга и 4 паса под удары. Техничный футболист в нетехничной команде делает погоду – просто пока партнеры транжирят созданные им шансы. Но лучше на левом фланге атаки в туре никто не сыграл – берем именно 19-летнего таланта. Наша пара в центре поля – Баэна («Атлетико») и Эспозито («Эспаньол»). У обоих на счету забитые голы, у второго – даже победный.

Играем в 2 форварда. Первый – Оярсабаль из «Реал Сосьедада». Потому что дубль в матче, где все партнеры играли плохо. Для понимания: от Whoscored только один игрок команды, кроме нашего нападающего, получил балл 7+, остальные – меньше. Много ошибок, мало отборов и перехватов. Короче, без Оярсабаля могло не быть даже ничьей. В паре с ним – Жутгла из «Сельты». Впервые в сезоне команда забила 2+ в Ла Лиге, впервые в сезоне победила, а на счету летнего новичка дубль. А еще он разочек пасовал под удар, удачно шел в дриблинг, зарабатывал на себе фолы – был полезен не только как финишер. Тренер нашей команды – Алонсо из «Реала». Я очень хотел выбрать Мичела, потому что его «Жирона» забила 3 из 3 голов футболистами, вышедшими на замену, но после самой убедительной за годы победы столичных в Классико просто не мог.

4-4-2: Щенсны («Барселона») – Чаваррия («Райо Вальекано»), Фойт («Вильярреал»), Милитао («Реал Мадрид»), Маффео («Мальорка») – Виргили («Мальорка»), Эспозито («Эспаньол»), Баэна («Атлетико»), Беллингем («Реал Мадрид») – Жутгла («Сельта»), Оярсабаль («Реал Сосьедад»)

Игрок тура – Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)

Факты тура

– 10 месяцев «Овьедо» не мог забить 3+ в гостевых матчах, хотя большую часть этого времени играл против соперников в Сегунде. В этот уик-энд отличился трижды в воротах «Жироны» на ее поле (3:3);

– 9 туров подряд не могла победить «Сельта» в Примере. Как и каждую из 3 предыдущих побед в ЛЛ (3:2, 2:1, 1:0), первую в сезоне одержала с разницей в один мяч;

– 2.3 пост-шот xG (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными) набрал за матч с «Реалом» Щенсны. Этого хватило, чтобы войти в топ-4 лучших вратарей лиги по показателю в сезоне в целом. До Класико он имел баланс +0;

– 9 месяцев прошло с того момента, как Беллингем в последний раз и забил, и отдал ассист в одном матче. Тогда это был поединок с «Валенсией», а он также принял участие во всех голах команды (2:1). Игрок решающих голевых действий и больших матчей;

– 0 ассистов на счету Милитао за последний год. Было. В матче с «Барселоной» оформил первый;

– 4 случай, когда Мбаппе не забил пенальти в футболке «Реала». На этот раз его остановил Щенсны – запасной вратарь «Барселоны», ранее – Келлехер («Ливерпуль»), Агиррезабала («Атлетик») и Марреро («Сосьедад»), все они – вторые киперы своих команд. Основным Килиан дуэлей пока не проигрывал;

– 5 поражений в сезоне потерпела «Севилья». В 5 из 5 этих матчей она победила по владению мячом.

Выступления наших

Лунин отличился красной карточкой без игровых минут. Цыганков и Ванат свое время получили, но на двоих имели 0+0 не только голов+ассистов, но и ударов+пасов под удары в матче, в котором их команда забила трижды. Конечно, немного нагнетаю: все 3 гола «Жирона» забила уже тогда, когда украинцев не было на поле. Но показательно: у Влада нет моментов даже в матче с командой из зоны вылета, когда «Жирона» атакует позиционно. Пока все его шансы в клубе – в быстрых атаках или контратаках. Конечно, «Жирона» может действовать вертикально в большинстве матчей лиги, но это не совсем то, чего хочет тренер Мичел. Вины Ваната в том, что ему в позиционном нападении не дают мяч, нет, но если за час футболист имеет 5 касаний круглого, то его на поединки с таким сценарием целесообразно вообще не ставить. Если Влад и дальше будет играть в основе в таких матчах, то это в основном будет свидетельствовать о проблемах «Жироны».

Цыганков – один из худших в атаке команды. Много получал мяч, но не мог конвертировать свои касания в опасность, потому что не в форме. Нужно время. Остается только надеяться, что его хватит, чтобы Витя набрал и смог помочь сборной в ноябрьских матчах. В нынешнем состоянии не сможет.

