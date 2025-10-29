Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
29 октября 2025, 16:01
Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру

43-летний Николя Маю на Мастерсе в Париже провел последний парный поединок

Самый длинный матч в истории. Рекордсмен Уимблдона завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Маю

43-летний французский теннисит Николя Маю завершил профессиональную карьеру.

28 октября француз провел последний парный поединок – в первом раунде турнира АТР 1000 в Париже Маю вместе с Григором Димитровым (Болгария) уступил тандему Уго Нис (Монако) / Эдуар-Роже Васслен (Франция) со счетом 4:6, 7:5, [4:10].

Маю известен многим теннисным болельщикам – Николая стал участником самого длинного матча в истории тенниса. На Уимблдоне-2010 Маю уступил Изнеру со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 68:70. Встреча длилась 11 часов 5 минут и завершилась за три дня.

В одиночном разряде за карьеру Маю выиграл 181 матч и проиграл 225 поединков, а также взял четыре трофея на уровне Тура. Маю провел куда более успешную парную карьеру: 472 победы к 307 поражениям, 37 титулов на уровне Тура, наивысшая первая позиция в рейтинге, победитель пяти турниров Grand Slam и двух Итоговых турниров, обладатель Кубка Дэвиса 2017 в составе сборной Франции.

За карьеру Николя заработал более 12.8 млн долларов.

Видеообзор матча Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен – Григор Димитров / Николя Маю

Николя Маю завершение карьеры ATP Париж
