19 октября состоялся матч девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и «Эпицентр» из города Каменец-Подольский. Гости одержали победу со счетом 3:1.

На матч «Карпаты» – «Эпицентр» «зелено-белые» вышли в лимитированной форме по случаю 310-летия Львовской пивоварни. Вместе с Центром UNBROKEN ФК «Карпаты» запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN – «Футболка, которая спасает». За донат от 100 грн на банке вы автоматически участвуете в розыгрыше одной из 15 футболок с автографами футболистов.

Символический первый пас перед игрой исполнил ветеран российско-украинской войны и сотрудник пивоварни Алексей Шеретько.

Юбилей для Львовской пивоварни – это история поколений и тысяч людей, которые строили эту отрасль и город. Но на этот раз акцент не на праздновании, а на помощи тем, кто ежедневно спасает жизнь. Весь сбор будет направлен на современные медицинские симуляторы: на них медики отрабатывают остановку критических кровотечений, алгоритмы реанимации и помощь при боевых ранениях.

Среди вдохновляющих историй – ветеран Николай Шот. После минометного обстрела он потерял конечности, но благодаря команде UNBROKEN получил протезы и адаптивный руль и вернул независимость. Параллельно Carlsberg уже перечисляет 500 000 грн на сбор и удвоит свой вклад после завершения кампании.

Каждая гривна в этой инициативе – это конкретный шанс спасти чью-то жизнь. Поэтому присоединяйтесь к донатам до 31 октября 2025 и выигрывайте юбилейную футболку.