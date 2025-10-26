Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Руха рассказал о травме в матче с Карпатами
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 20:52 |
211
0

Защитник Руха рассказал о травме в матче с Карпатами

Юрий Копина избежал серьезного повреждения

26 октября 2025, 20:52 |
211
0
Защитник Руха рассказал о травме в матче с Карпатами
ФК Рух. Юрий Копына

На 76-й минуте поединка 10-го тура УПЛ «Карпаты» – «Рух» один из лидеров гостей, Юрий Копина, был вынужден попросить замену.

Эксклюзивно для Sport.ua правый защитник львовян рассказал, когда планирует вернуться в строй.

«Я почувствовал дискомфорт в ноге из-за судорожного спазма. По моему мнению, это связано с физическими нагрузками. Все же после матча с «Александрией» у меня не было игровой практики, и лишь вернувшись в «Рух», я регулярно выходил на поле.

После необходимых профилактических мероприятий всё уже в порядке, и 27 октября я планирую тренироваться в общей группе и готовиться к кубковому матчу с ЛНЗ».

Матч 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ – «Рух» состоится в Черкассах 29 октября.

Ранее львовское дерби «Карпаты» – «Рух» завершилось разделом очков.

По теме:
ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»
Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты - Рух Юрий Копына
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Футбол | 26 октября 2025, 09:12 5
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»

Тренер – о том, как клуб функционирует во время войны

Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Футбол | 26.10.2025, 19:29
Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 26.10.2025, 21:11
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Бокс | 26.10.2025, 09:44
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем