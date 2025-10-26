Защитник Руха рассказал о травме в матче с Карпатами

На 76-й минуте поединка 10-го тура УПЛ «Карпаты» – «Рух» один из лидеров гостей, Юрий Копина, был вынужден попросить замену.

Эксклюзивно для Sport.ua правый защитник львовян рассказал, когда планирует вернуться в строй.

«Я почувствовал дискомфорт в ноге из-за судорожного спазма. По моему мнению, это связано с физическими нагрузками. Все же после матча с «Александрией» у меня не было игровой практики, и лишь вернувшись в «Рух», я регулярно выходил на поле.

После необходимых профилактических мероприятий всё уже в порядке, и 27 октября я планирую тренироваться в общей группе и готовиться к кубковому матчу с ЛНЗ».

Матч 1/8 финала Кубка Украины ЛНЗ – «Рух» состоится в Черкассах 29 октября.

Ранее львовское дерби «Карпаты» – «Рух» завершилось разделом очков.