Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице

Георгий Судаков пережил первые неприятные комментарии в Бенфике

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков оказался в центре внимания после неудачного матча Лиги чемпионов.

Португальский клуб уступил «Ньюкаслу» со счётом 0:3, а уже на следующий день Судаков опубликовал в Instagram лаконичный пост с подписью: «Pray. Wait. Trust.» («Молись. Жди. Верь»).

Публикация сопровождалась отключенной возможностью оставлять комментарии — украинец ограничил реакцию фанатов, вероятно, после появления первых негативных сообщений.

Этот шаг вызвал активное обсуждение в соцсетях. Одни болельщики поддержали решение Судакова, отметив, что футболисту сейчас нужно сосредоточиться на игре, другие — восприняли это как признак психологического давления, с которым он столкнулся после перехода в «Бенфику».

Георгий Судаков перешел в португальский клуб минувшим летом и уже стал игроком основного состава, но поражение от «Ньюкасла» стало одним из самых болезненных для команды в текущем сезоне.

Комментарии 1
