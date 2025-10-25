Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
Италия
25 октября 2025, 20:53 | Обновлено 25 октября 2025, 20:55
Андре-Франк Замбо-Ангисса протянул мяч и завершил голом эпизод

Полузащитник «Наполи» Андре-Франс Замбо-Ангисса, вероятно, поставил точку в центральном матче 8-го тура Серии А против «Интера».

Ангисса на 66-й минуте провел мяч через всю половину поля и забил третий гол «Наполи» в ворота соперника.

Этот мяч сломал надежды «Интера», который ранее сократил отставание, забив с пенальти.

Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Наполи - Интер Андре-Франк Замбо-Ангисса
