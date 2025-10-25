Италия25 октября 2025, 20:53 | Обновлено 25 октября 2025, 20:55
77
0
ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
Андре-Франк Замбо-Ангисса протянул мяч и завершил голом эпизод
25 октября 2025, 20:53 | Обновлено 25 октября 2025, 20:55
77
0
Полузащитник «Наполи» Андре-Франс Замбо-Ангисса, вероятно, поставил точку в центральном матче 8-го тура Серии А против «Интера».
Ангисса на 66-й минуте провел мяч через всю половину поля и забил третий гол «Наполи» в ворота соперника.
Этот мяч сломал надежды «Интера», который ранее сократил отставание, забив с пенальти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
А может победить сложного соперника
Футбол | 25 октября 2025, 20:19 0
Тренер «Карпат» ответил на вопросы о матче с «Рухом»
Футбол | 25.10.2025, 05:05
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Футбол | 25.10.2025, 00:11
Комментарии 0
Популярные новости
25.10.2025, 08:03 26
Бокс
24.10.2025, 06:22 4
24.10.2025, 00:19 4
24.10.2025, 06:23 14
23.10.2025, 18:36 3
25.10.2025, 00:32
24.10.2025, 09:08 7