Полузащитник «Наполи» Андре-Франс Замбо-Ангисса, вероятно, поставил точку в центральном матче 8-го тура Серии А против «Интера».

Ангисса на 66-й минуте провел мяч через всю половину поля и забил третий гол «Наполи» в ворота соперника.

Этот мяч сломал надежды «Интера», который ранее сократил отставание, забив с пенальти.

ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера