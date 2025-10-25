Началась продажа билетов на матч Украины в квалификации ЧМ против Исландии

Началась продажа билетов на матч отбора к ЧМ-2026 Украина – Исландия, который состоится 16 ноября в Варшаве на стадионе «Легия», начало – в 18:00 по местному времени.

Купить билеты можно у двух билетных операторов – mticket.pl и ticketsbox.com. Один болельщик может приобрести до 4 билетов.

Имя и фамилия, указанные во время оформления покупки билета, должны соответствовать данным в документе. Если во время проверки сотрудниками безопасности будут выявлены расхождения, болельщик может быть не допущен к просмотру матча.

В течение первых двух дней с начала продаж билеты можно будет приобрести только за криптовалюту. Потом будут добавлены другие способы оплаты.

Билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Все посетители матча должны иметь при себе билет (включая детей, в том числе младенцев). Стоимость билетов на сайте актуальна для всех возрастных групп.