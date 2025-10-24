Жузеп ГВАРДИОЛА: «Эксперты у нас самые умные. Уже знают, кто чемпион АПЛ»
Наставник с иронией относится к прогнозам бывших игроков и экспертов на ТВ
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола с иронией относится к высказываниям экспертов, которые после четырех кряду поражений вычеркнули Ливерпуль из претендентов на титул
«После двух или трех туров самые умные эксперты поставили крест на Манчестер Сити, теперь – на Ливерпуле. Вы знаете наших экспертов на ТВ, бывших игроков, которые вам после пяти туров уже называют чемпиона. Я так не умею».
«Нужно подождать хотя бы 15 матчей, чтобы сделать выводы. Думаю, и Ливерпуль, и Арсенал будут в гонке за титул», – сказал Гвардиола.
Манчестер Сити после восьми туров набрал 16 очков и идет на второй позиции.
