  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Эксперты у нас самые умные. Уже знают, кто чемпион АПЛ»
Англия
24 октября 2025, 17:34 | Обновлено 24 октября 2025, 17:43
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Эксперты у нас самые умные. Уже знают, кто чемпион АПЛ»

Наставник с иронией относится к прогнозам бывших игроков и экспертов на ТВ

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола с иронией относится к высказываниям экспертов, которые после четырех кряду поражений вычеркнули Ливерпуль из претендентов на титул

«После двух или трех туров самые умные эксперты поставили крест на Манчестер Сити, теперь – на Ливерпуле. Вы знаете наших экспертов на ТВ, бывших игроков, которые вам после пяти туров уже называют чемпиона. Я так не умею».

«Нужно подождать хотя бы 15 матчей, чтобы сделать выводы. Думаю, и Ливерпуль, и Арсенал будут в гонке за титул», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити после восьми туров набрал 16 очков и идет на второй позиции.

