Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: У Динамо и Шахтера есть приоритетный турнир. И это не еврокубки
Лига конференций
23 октября 2025, 16:22 | Обновлено 23 октября 2025, 16:45
Эксперт: У Динамо и Шахтера есть приоритетный турнир. И это не еврокубки

Иващенко дал оценку матчам Динамо и Шахтера

ФК Динамо Киев

Украинский тренер Валерий Иващенко, возглавлявший отечественные команды, сделал прогноз на очередные поединки Динамо и Шахтера в основном раунде Лиги конференций.

«Для динамовцев и горняков эти матчи будут важны в психологическом аспекте, учитывая их последние неудачи на внутренней арене. С другой стороны, по-моему, у наших грандов нет того кадрового потенциала, который позволял бы успешно выступать сразу на трех «фронтах»: Лиге конференций, чемпионате и Кубке Украины.

Обязательно следует учесть и логистические проблемы, негативно влияющие на тренировочный процесс, восстановление. Однако имеем то, что имеем. Вот почему думаю, что наши представители уже определились с теми турнирами, которые в приоритете. Впрочем, это отнюдь не значит, что они сегодня будут действовать не с максимальной выкладкой или будут жалеть себя в единоборствах, но то, что будут помнить, какой у них будет насыщенный игровой график по возвращении домой – не сомневаюсь.

Надеюсь, что динамовцы и «горняки» сегодня не пропустят: киевляне даже без Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко разойдутся миром в гостях с турецким «Самсунспором» – 0:0, а дончане вырвут победу в Кракове у польской «Легии»1 В Украине «Шахтеру» очень тяжело даются голы, но в Лиге конференций кто-то из его бразильцев таки скажет свое веское слово».

Динамо Киев Шахтер Донецк Валерий Иващенко инсайд Украинская Премьер-лига Лига конференций Самсунспор - Динамо Шахтер - Легия
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Популярные новости
