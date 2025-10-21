Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
Португалия
21 октября 2025, 17:55 | Обновлено 21 октября 2025, 18:00
399
0

Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима

У игрока были проблемы с поиском жилья

21 октября 2025, 17:55 | Обновлено 21 октября 2025, 18:00
399
0
Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек Бенфики Георгий Судаков рассказал о том, что в Лиссабоне снимает дом у наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморима.

В Португалии есть проблемы с жильем. Жил в отеле, но в Лиссабоне сложно найти квартиру или что-то такое. Это или дорого, или старомодное достаточно».

«И очень дорого в сравнении с Украиной, поэтому около месяца искал».

«В итоге нашли дом – у тренера МЮ Рубена Аморима. С ним не общался, его жена вроде как ведет такие дела», – сказал Судаков.

Игрок в нынешнем сезоне в составе Орлов забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

По теме:
Два зрелищных вечера. 3-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Георгий СУДАКОВ о Моуриньо: «Та ну нет, это невозможно. Я не верил»
Прогнозы на 3-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Рубен Аморим Георгий Судаков Бенфика Манчестер Юнайтед
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 108
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Футбол | 21 октября 2025, 12:52 9
Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда

Пробиотики тонизируют кишечник, а этот текст – ваше ментальное здоровье

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Футбол | 21.10.2025, 07:04
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Мир азарта | 20.10.2025, 19:59
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Виртуальный стадион: Наступает новая эра спорта
Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
Футбол | 21.10.2025, 17:01
Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
Миколенко назвал лучший и худший матчи в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 5
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 2
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
Шанс упущен. Металлист 1925 не смог обыграть Кудровку
20.10.2025, 19:59 89
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
Усика пообещал нокаутировать британский боксер, который впервые проиграл
20.10.2025, 06:42
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
20.10.2025, 07:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем