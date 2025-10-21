Судаков объяснил, почему живет в доме тренера МЮ Аморима
У игрока были проблемы с поиском жилья
Хавбек Бенфики Георгий Судаков рассказал о том, что в Лиссабоне снимает дом у наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморима.
В Португалии есть проблемы с жильем. Жил в отеле, но в Лиссабоне сложно найти квартиру или что-то такое. Это или дорого, или старомодное достаточно».
«И очень дорого в сравнении с Украиной, поэтому около месяца искал».
«В итоге нашли дом – у тренера МЮ Рубена Аморима. С ним не общался, его жена вроде как ведет такие дела», – сказал Судаков.
Игрок в нынешнем сезоне в составе Орлов забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
