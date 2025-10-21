Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Он играл с Криштиану Роналду, а сейчас работает на стройке
История падения Цендрима Камерая...

Instagram. Криштиану Роналду и Цендрим Камерай

Пост о бывшем воспитаннике «Ювентуса» Цендриме Камерае стал вирусным в соцсетях после публикации страницы Rising Ballers.

На снимке, сделанном в 2018 году, Камерай запечатлён рядом с Криштиану Роналду, который тогда только начал выступать за туринский клуб. На тот момент юный футболист считался перспективным воспитанником академии «Ювентуса» и играл за юношеские сборные Швейцарии и Косово.

Теперь же, как сообщается, 26-летний Цендрим работает на строительстве. Пост вызвал большой отклик среди фанатов: авторы напомнили, что не все молодые игроки добиваются успеха на профессиональном уровне, но каждый из них проходит свой путь.

«Мы часто говорим о тех, кто добился успеха, но важно показывать и другую сторону футбола. Для многих это реальность – ты можешь не стать звездой на поле, но все равно можешь гордиться тем, чего достиг», – говорится в публикации Rising Ballers.

Камерай последние три года провел в чемпионате Косово, выступая за клуб «Дукагини», однако в этом году, по данным инсайдеров, завершил карьеру.

фото lifestyle Ювентус чемпионат Италии по футболу Криштиану Роналду сборная Швейцарии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
