  4. Соперник Динамо в Лиге конференций из-за травмы потерял важного игрока
Лига конференций
20 октября 2025, 15:11 |
Соперник Динамо в Лиге конференций из-за травмы потерял важного игрока

Оливье Нтшам пропустит поединок второго тура против подопечных Александра Шовковского

20 октября 2025, 15:11 |
Соперник Динамо в Лиге конференций из-за травмы потерял важного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Нтшам

В четверг, 23 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги конференций, в котором сыграют турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо».

Накануне этого противостояния соперник украинской команды из-за травмы потерял важного игрока – камерунский полузащитник Оливье Нтшам был вынужден покинуть поле во втором тайме матча чемпионата Турции.

В воскресенье, 19 октября, «Самсунспор» одолел на выезде «Кайсериспор» со счетом 3:1 и продлил свою серию без поражений до шести матчей (три победы и три ничьи).

Нтшам пройдет углубленное медицинское обследование, однако он точно пропустит ближайший поединок против чемпионов Украины. По предварительной информации, 29-летний камерунец получил мышечную травму.

В нынешнем сезоне Оливье принял участие во всех поединках и в десяти из 12 случаев он проводил на поле все 90 минут.

В первом туре «Самсунспор» на выезде с минимальным счетом победил польскую «Легию» (1:0), а подопечные Александра Шовковского на номинально домшней арене проиграли английскому «Кристал Пэлас» (0:2).

Николай Титюк
