Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о том, что в украинском футболе могут уволить тренера за 2-3 провальных матча с командой.

«Как игрок, я считаю, что это не всегда правильно. Надо понимать контекст: насколько опытен тренер, какие у него условия, какой бюджет у клуба. Если это проект, который фактически начинается с нуля, – очевидно, что процесс требует времени.

Возьмем для примера Полесье. У них есть четкая цель – попасть в тройку. Если команда занимает четвертое место, это вовсе не провал. И говорить о смене тренера здесь нет смысла. Но если клуб имеет большой бюджет, громкие амбиции, а опускается в середину таблицы, – тогда, конечно, возникают закономерные вопросы.

То же самое и с другими командами. Если это условно средняк лиги, который иногда выигрывает, иногда проигрывает – никто не ожидает от него постоянной стабильности. Все зависит от амбиций – президента, руководства, самого тренера.

Поэтому, на мой взгляд, нельзя увольнять тренера после двух-трех неудачных игр. Если ты подобрал правильных людей – тех, кто мыслит одинаково, стремится побеждать, двигаться вперед, – результат обязательно придет. В футболе, как и в жизни, нет нереальных вещей. Есть просто те, кто верит в процесс, и те, кто сдается слишком рано», – отметил Коноплянка.