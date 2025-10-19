Владислав КУЛАЧ: «За счет характера одержали победу»

В матче двенадцатого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил «Чернигов» (1:0).

Нападающий «моряков» Владислав Кулач эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка.

– Непростая игра, соперник очень хорошо играет и контролирует мяч, но я думаю, что за счет своего характера мы сегодня одержали победу и рады этому.

– Насколько сложно было настраиваться на этот поединок, ведь «моряки» потеряли очки в двух предыдущих поединках, где не имели права этого делать?

– Да, я с вами согласен. Мы не имели права две игры играть вничью. Но это футбол, и такое случается. Хорошо, что сегодня мы победили, поэтому надеюсь, что победная полоса у нас будет длинной.

– Впереди в календаре «моряков» ждет непростая встреча с «Буковиной». Учитывая, что это прямой конкурент «Черноморца» в борьбе за выход в УПЛ, насколько этот матч принципиален для вашей команды?

– Смотрите, у нас скоро будет игра против «Левого Берега». После нее мы уже перейдем к «Буковине».