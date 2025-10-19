Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Владислав КУЛАЧ: «За счет характера одержали победу»
Украина. Первая лига
19 октября 2025, 22:40
Владислав КУЛАЧ: «За счет характера одержали победу»

Форвард «Черноморца» прокомментировал победу своей команды

Владислав КУЛАЧ: «За счет характера одержали победу»
ФК Черноморец. Владислав Кулач

В матче двенадцатого тура Первой лиги одесский «Черноморец» победил «Чернигов» (1:0).

Нападающий «моряков» Владислав Кулач эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка.

– Непростая игра, соперник очень хорошо играет и контролирует мяч, но я думаю, что за счет своего характера мы сегодня одержали победу и рады этому.

– Насколько сложно было настраиваться на этот поединок, ведь «моряки» потеряли очки в двух предыдущих поединках, где не имели права этого делать?
– Да, я с вами согласен. Мы не имели права две игры играть вничью. Но это футбол, и такое случается. Хорошо, что сегодня мы победили, поэтому надеюсь, что победная полоса у нас будет длинной.

– Впереди в календаре «моряков» ждет непростая встреча с «Буковиной». Учитывая, что это прямой конкурент «Черноморца» в борьбе за выход в УПЛ, насколько этот матч принципиален для вашей команды?
– Смотрите, у нас скоро будет игра против «Левого Берега». После нее мы уже перейдем к «Буковине».

Чернигов чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Владислав Кулач
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии
