Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе
Испания
19 октября 2025, 20:49 | Обновлено 19 октября 2025, 21:09
19 октября в 22:00 пройдет матч 9-го тура чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Названы стартовые составы на вечерний поединок 9-го тура Ла Лиги.

19 октября в 22:00 «Хетафе» будет принимать мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос, ворота будет защищать Тибо Куртуа.

Реал идет на 2-й позиции (21 очков), впереди в таблице лишь Барселона (22).

Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Хетафе - Реал стартовые составы Хаби Алонсо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
