Испания19 октября 2025, 20:49 | Обновлено 19 октября 2025, 21:09
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе
19 октября в 22:00 пройдет матч 9-го тура чемпионата Испании
Названы стартовые составы на вечерний поединок 9-го тура Ла Лиги.
19 октября в 22:00 «Хетафе» будет принимать мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос, ворота будет защищать Тибо Куртуа.
Реал идет на 2-й позиции (21 очков), впереди в таблице лишь Барселона (22).
Ну скільки можна гріти, полірувати лавку протирає штани 6 років, як ріп'ях вчепився до лавки.
