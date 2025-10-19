Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе

Названы стартовые составы на вечерний поединок 9-го тура Ла Лиги.

19 октября в 22:00 «Хетафе» будет принимать мадридский «Реал» на домашней арене Coliseum.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос, ворота будет защищать Тибо Куртуа.

Реал идет на 2-й позиции (21 очков), впереди в таблице лишь Барселона (22).

Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе