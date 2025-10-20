Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу
20 октября 2025, 12:45
Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу

Даниил Мащенко помог «Нымме» переиграть «Харью», за который забил Даниэль Руденко

Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу
Нымме Калью. Даниил Мащенко

19 октября в 32-м туре чемпионата Эстонии состоялся матч между клубами «Харью» Лаагри и «Нымме» Калью, в котором первые выступали в роли хозяев поля.

Победу в поединке одержала гостевая команда, отправив в ворота «Харью» три мяча. Хозяевам удалось ответить лишь одним голом – 1:3 в пользу «Нымме».

Авторами забитых мячей стали два украинских футболиста: сначала в составе «Харью» отличился Даниэль Руденко, а позже в ворота соперника забил защитник «Нымме» Даниил Мащенко.

Чемпионат Эстонии. 32-й тур, 19 октября

«Харью» Лаагри – «Нымме» Калью – 1:3

Голы: Руденко, 41 – Патрекеевс, 46, Мащенко, 56, Иванов, 90

Видео голов и обзор матча:

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
