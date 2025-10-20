Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу
Даниил Мащенко помог «Нымме» переиграть «Харью», за который забил Даниэль Руденко
19 октября в 32-м туре чемпионата Эстонии состоялся матч между клубами «Харью» Лаагри и «Нымме» Калью, в котором первые выступали в роли хозяев поля.
Победу в поединке одержала гостевая команда, отправив в ворота «Харью» три мяча. Хозяевам удалось ответить лишь одним голом – 1:3 в пользу «Нымме».
Авторами забитых мячей стали два украинских футболиста: сначала в составе «Харью» отличился Даниэль Руденко, а позже в ворота соперника забил защитник «Нымме» Даниил Мащенко.
Чемпионат Эстонии. 32-й тур, 19 октября
«Харью» Лаагри – «Нымме» Калью – 1:3
Голы: Руденко, 41 – Патрекеевс, 46, Мащенко, 56, Иванов, 90
Видео голов и обзор матча:
