Воспитанник Динамо своим голом принес победу зарубежному клубу

19 октября в 32-м туре чемпионата Эстонии состоялся матч между клубами «Харью» Лаагри и «Нымме» Калью, в котором первые выступали в роли хозяев поля.

Победу в поединке одержала гостевая команда, отправив в ворота «Харью» три мяча. Хозяевам удалось ответить лишь одним голом – 1:3 в пользу «Нымме».

Авторами забитых мячей стали два украинских футболиста: сначала в составе «Харью» отличился Даниэль Руденко, а позже в ворота соперника забил защитник «Нымме» Даниил Мащенко.

Чемпионат Эстонии. 32-й тур, 19 октября

«Харью» Лаагри – «Нымме» Калью – 1:3

Голы: Руденко, 41 – Патрекеевс, 46, Мащенко, 56, Иванов, 90

Видео голов и обзор матча: