Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Парма назвали составы на матч Серии А
Поединок седьмого тура чемпионата Италии состоится 19 октября в 16:00 по киевскому времени
В воскресенье, 19 октября, состоится матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Парма».
Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» (Генуя). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут в составе хозяев.
После семи сыгранных туров «Дженоа» набрал два балла и замыкает турнирную таблицу, занимая 20-е место. «Парма» разместилась на 16-й позиции, в активе команды – пять очков.
Стартовые составы Дженоа и Пармы на матч итальянской Серии А:
