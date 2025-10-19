Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Парма назвали составы на матч Серии А

Поединок седьмого тура чемпионата Италии состоится 19 октября в 16:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 19 октября, состоится матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Парма».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» (Генуя). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут в составе хозяев.

После семи сыгранных туров «Дженоа» набрал два балла и замыкает турнирную таблицу, занимая 20-е место. «Парма» разместилась на 16-й позиции, в активе команды – пять очков.

Стартовые составы Дженоа и Пармы на матч итальянской Серии А:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
