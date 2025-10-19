Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Парма назвали составы на матч Серии А

В воскресенье, 19 октября, состоится матч седьмого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Парма».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» (Генуя). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут в составе хозяев.

После семи сыгранных туров «Дженоа» набрал два балла и замыкает турнирную таблицу, занимая 20-е место. «Парма» разместилась на 16-й позиции, в активе команды – пять очков.

Стартовые составы Дженоа и Пармы на матч итальянской Серии А: