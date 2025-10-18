Только 39 дней во главе. Увольняли ли кого раньше Постекоглу в истории АПЛ?
Вспомним пять тренеров лиги с наименьшим количеством дней работы с клубом
Лишь 39 дней продержался Анге Постекоглу во главе Ноттингема Фореста.
В матче 8-го тура АПЛ Челси на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 3:0.
Этот матч стал последним для Анге Постекоглу во главе Ноттингема. Тренер был уволен со своей должности после 39 дней работы с клубом.
Меньше австралийца с клубом АПЛ работал только Сэм Алардайс (30 дней, Лидс Юнайтед).
Тренеры АПЛ с наименьшим количеством дней работы с клубом
- 30 дней – Сэм Алардайс (Лидс Юнайтед)
- 39 дней – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест)
- 40 дней – Лес Рид (Чарльтон)
- 69 дней – Хави Гарсия (Лидс Юнайтед)
- 75 дней – Рене Меленстин (Фулгэм)
It's just a 39-day reign at Nottingham Forest for Ange Postecoglou. pic.twitter.com/o5uKKD9WBi— Match of the Day (@BBCMOTD) October 18, 2025
