18 октября 2025, 17:51
Только 39 дней во главе. Увольняли ли кого раньше Постекоглу в истории АПЛ?

Вспомним пять тренеров лиги с наименьшим количеством дней работы с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Лишь 39 дней продержался Анге Постекоглу во главе Ноттингема Фореста.

В матче 8-го тура АПЛ Челси на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 3:0.

Этот матч стал последним для Анге Постекоглу во главе Ноттингема. Тренер был уволен со своей должности после 39 дней работы с клубом.

Меньше австралийца с клубом АПЛ работал только Сэм Алардайс (30 дней, Лидс Юнайтед).

Тренеры АПЛ с наименьшим количеством дней работы с клубом

  • 30 дней – Сэм Алардайс (Лидс Юнайтед)
  • 39 дней – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест)
  • 40 дней – Лес Рид (Чарльтон)
  • 69 дней – Хави Гарсия (Лидс Юнайтед)
  • 75 дней – Рене Меленстин (Фулгэм)
По теме:
Ноттингем Форест – Челси – 0:3. Матч, что уволил Постекоглу. Видео голов
Кто получил 9.3? Известна оценка Зинченко за проигранный матч против Челси
Он не выиграл ни одного матча. Статистика Постекоглу в Ноттингем Форест
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу Челси
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
