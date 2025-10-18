Только 39 дней во главе. Увольняли ли кого раньше Постекоглу в истории АПЛ?

Лишь 39 дней продержался Анге Постекоглу во главе Ноттингема Фореста.

В матче 8-го тура АПЛ Челси на выезде победил Ноттингем Форест со счетом 3:0.

Этот матч стал последним для Анге Постекоглу во главе Ноттингема. Тренер был уволен со своей должности после 39 дней работы с клубом.

Меньше австралийца с клубом АПЛ работал только Сэм Алардайс (30 дней, Лидс Юнайтед).

Тренеры АПЛ с наименьшим количеством дней работы с клубом

30 дней – Сэм Алардайс (Лидс Юнайтед)

39 дней – Анге Постекоглу (Ноттингем Форест)

40 дней – Лес Рид (Чарльтон)

69 дней – Хави Гарсия (Лидс Юнайтед)

75 дней – Рене Меленстин (Фулгэм)