Матвей КОРОБОВ: «Только 9-й тур, а Динамо потеряло так много очков»

Захисник юнацької команди «Динамо» Максим Коробов поділився враженнями від виїзного поєдинку чемпіонату України U-19 проти луганської «Зорі», який завершився безгольовою нічиєю (0:0):

– Враження після гри, якщо чесно, не дуже хороші. Нічийний результат нас засмутив, адже ми знову втрачаємо залікові бали, і це не додає позитиву. Що не вийшло? Напевно, точно не можна сказати. Мабуть, недостатня зібраність, було багато технічного браку в певних моментах: хтось трохи не добіг, хтось трохи не захотів. Саме з таких маленьких моментів і складається гра. Тренер, звичайно, також незадоволений. Лише дев’ятий тур, а ми вже втратили так багато очок, це не дуже добре.

– У «Динамо» було багато моментів і в першому, і в другому таймах. Не вистачило реалізації чи просто не пощастило?

– Реалізація, звісно, підводила, але якщо немає 100% настрою та бажання, м’ячі не будуть просто так залітати у ворота. Щоб забивати голи, потрібно повністю налаштувати себе. Навіть у порожні ворота можна не забити, якщо немає 100% бажання.

– Зокрема, у вас було кілька хороших моментів, влучання у поперечину, кілька перспективних штрафних ударів. Чи дуже засмутилися, що не вдалося забити?

– Звісно, засмутився, але на першому плані для мене стоїть перемога команди. Навіть якби забив хтось інший, я був би радий за команду. Не забив – і нехай, головне, щоб взагалі хоч хтось забив. На жаль, сьогодні ніхто не зміг цього зробити.

– Чи ви в команді штатний виконавець стандартних положень? Адже достатньо часто виконуєте штрафні…

– Трохи треную дальні удари, намагаюся влучити у ворота, забити сам або зробити так, щоб воротар відбив м’яч перед собою, і хтось добив. Якщо є можливість, стараюся виконувати.

– Чи здивувала «Зоря»? Наскільки добре розбирали цього суперника? Чи не було недооцінки або недостатньої концентрації?

– Суперника розбирали дуже ретельно. Це дійсно хороша команда. У нас було 18 очок, у них – 16, перебували поруч у турнірній таблиці. Готувалися, налаштовувалися, але, мабуть, у когось з гравців була недостатня зібраність. Це виключно індивідуальні моменти.

– У вас наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА проти шведської «Броммапойкарни». Чи вже думали про нього? Чого очікуєте?

– Насамперед думав про сьогоднішню гру, адже якщо гра ще не завершена, про наступну говорити зарано. Суперник хороший, команда – чемпіон свого чемпіонату. Будемо прагнути перемагати та проходити далі.