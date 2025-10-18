ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вместе с женой Анастасией и маленьким сыном провел семейный день в «Zoo Aquarium de Madrid». Футболист поделился теплыми снимками в своем Instagram, добавив короткую подпись с сердцем и хештегом #Family #GoodDay.

На фотографиях семья выглядит счастливой и расслабленной: Лунин в стильных очках держит сына за руку, а рядом – улыбающаяся Анастасия в повседневном образе.

В комментариях фанаты оставили десятки теплых сообщений вроде «Какая красота!», «Невероятная семья» и «Наш герой на поле и замечательный отец вне его».

Андрей и Анастасия поженились в 2021 году, выбрав нестандартный формат свадьбы – церемония прошла в спортивных костюмах, что символизировало простоту и искренность их отношений.

Их сын родился в 2022 году, и уже сейчас, по словам Анастасии, проявляет интерес к футболу. Пара иногда делится семейными моментами в соцсетях, но делает это очень деликатно, оберегая личную жизнь.

Прогулка в Zoo Aquarium стала для семьи возможностью провести спокойный день вдали от футбольных забот.

Фанаты отмечают, что этот пост ещё раз показывает человеческую сторону украинского вратаря – не только профессионала мирового уровня, но и заботливого мужа и отца.