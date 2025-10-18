Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
Другие новости
18 октября 2025, 03:44 |
103
0

ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком

Андрей Лунин показал как проводит время с семьей

18 октября 2025, 03:44 |
103
0
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины с сыном

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вместе с женой Анастасией и маленьким сыном провел семейный день в «Zoo Aquarium de Madrid». Футболист поделился теплыми снимками в своем Instagram, добавив короткую подпись с сердцем и хештегом #Family #GoodDay.

На фотографиях семья выглядит счастливой и расслабленной: Лунин в стильных очках держит сына за руку, а рядом – улыбающаяся Анастасия в повседневном образе.

В комментариях фанаты оставили десятки теплых сообщений вроде «Какая красота!», «Невероятная семья» и «Наш герой на поле и замечательный отец вне его».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Андрей и Анастасия поженились в 2021 году, выбрав нестандартный формат свадьбы – церемония прошла в спортивных костюмах, что символизировало простоту и искренность их отношений.

Их сын родился в 2022 году, и уже сейчас, по словам Анастасии, проявляет интерес к футболу. Пара иногда делится семейными моментами в соцсетях, но делает это очень деликатно, оберегая личную жизнь.

Прогулка в Zoo Aquarium стала для семьи возможностью провести спокойный день вдали от футбольных забот.

Фанаты отмечают, что этот пост ещё раз показывает человеческую сторону украинского вратаря – не только профессионала мирового уровня, но и заботливого мужа и отца.

По теме:
ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом
ФОТО. Известный футболист объявил поиски собаки
Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча
фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 5
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Футбол | 18 октября 2025, 03:22 0
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение

За украинцем следит «Манчестер Юнайтед»

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17.10.2025, 17:34
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Футбол | 17.10.2025, 15:00
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Футбол | 17.10.2025, 22:37
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 57
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 193
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем