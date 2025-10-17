Перед игрой с Динамо. Два легионера покинули Зарю

Как стало известно Sport.ua, два легионера – француз и нигериец, которые в октябре находились на просмотре в «Заре», уже покинули расположение команды.

Они не произвели впечатления на тренировках и в спарринге с «Оболонью» на тренера Виктора Скрипника, и от услуг этих полузащитников решили отказаться. Отметим, что оба легионера, фланговые полузащитники, один из них – француз Марк Томас, другой – неназванный африканец.

Между тем сегодня луганчане завершают подготовку к календарному поединку 9 тура УПЛ с «Динамо», который состоится 18 октября. Согласно договоренности между клубами, «Заре» завтра не смогут помочь арендованные в «Динамо» Андрей Маткевич, Роман Саленко и Навин Малыш.

Сейчас «Заря» занимает 9 место в чемпионате, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» предложила контракты трем ведущим игрокам.