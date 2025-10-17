Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Перед игрой с Динамо. Два легионера покинули Зарю
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 17:09 | Обновлено 17 октября 2025, 17:13
573
1

Луганчане завершают подготовку к матчу с «Динамо»

573
1
ФК Зоря

Как стало известно Sport.ua, два легионера – француз и нигериец, которые в октябре находились на просмотре в «Заре», уже покинули расположение команды.

Они не произвели впечатления на тренировках и в спарринге с «Оболонью» на тренера Виктора Скрипника, и от услуг этих полузащитников решили отказаться. Отметим, что оба легионера, фланговые полузащитники, один из них – француз Марк Томас, другой – неназванный африканец.

Между тем сегодня луганчане завершают подготовку к календарному поединку 9 тура УПЛ с «Динамо», который состоится 18 октября. Согласно договоренности между клубами, «Заре» завтра не смогут помочь арендованные в «Динамо» Андрей Маткевич, Роман Саленко и Навин Малыш.

Сейчас «Заря» занимает 9 место в чемпионате, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» предложила контракты трем ведущим игрокам.

По теме:
Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава
Максим ФЕЩУК: «Я не могу объяснить действия капитана команды»
Шахтер входит в число лучших клубов мира по одному показателю
Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Андрей Маткевич Роман Саленко Навин Малыш
u6464u
а що там основа Зорі не обісралась  ще перед грою з старшим братом, як завжди  Ю-19 в бій ))) 
