Перед игрой с Динамо. Два легионера покинули Зарю
Луганчане завершают подготовку к матчу с «Динамо»
Как стало известно Sport.ua, два легионера – француз и нигериец, которые в октябре находились на просмотре в «Заре», уже покинули расположение команды.
Они не произвели впечатления на тренировках и в спарринге с «Оболонью» на тренера Виктора Скрипника, и от услуг этих полузащитников решили отказаться. Отметим, что оба легионера, фланговые полузащитники, один из них – француз Марк Томас, другой – неназванный африканец.
Между тем сегодня луганчане завершают подготовку к календарному поединку 9 тура УПЛ с «Динамо», который состоится 18 октября. Согласно договоренности между клубами, «Заре» завтра не смогут помочь арендованные в «Динамо» Андрей Маткевич, Роман Саленко и Навин Малыш.
Сейчас «Заря» занимает 9 место в чемпионате, набрав 11 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» предложила контракты трем ведущим игрокам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»