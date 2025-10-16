Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-лидера атак Шахтера предложили топ-клубам Мексики
Бразилия
Экс-лидера атак Шахтера предложили топ-клубам Мексики

Дуглас Коста ныне пребывает в статусе свободного агента

Экс-лидера атак Шахтера предложили топ-клубам Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Агенты 35-летнего экс-лидера атак «Шахтера» Дугласа Косты всерьез работают над трудоустройством своего клиента.

Сообщается, что услуги бразильца были предложены топ-клубам Мексики – «Америке», «Пумасу» и «Леону».

Представители Дугласа Косты уведомили, что хотели бы получить для своего клиента двухлетнее трудовое соглашение, однако пока никакого ответа они так и не получили.

Ожидается, что решение клубов будет зависеть от ряда факторов, среди которых запросы Косты по зарплате, его физическая готовность и влияние, которое бразилец может оказаться на раздевалку команды и развитие спортивного проекта в целом.

Напомним, в сентябре Дуглас Коста был вынужден расторгнуть контракт с австралийским «Сиднеем» из-за юридических проблем на родине.

Динамо и ЛНЗ сыграют 9 ноября. Стали известны даты матчей 12-го тура УПЛ
Ямаль разочарован и может покинуть Барсеону. Рекордный трансфер
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Алексей Сливченко Источник: FOX Sports
