Экс-лидера атак Шахтера предложили топ-клубам Мексики

Агенты 35-летнего экс-лидера атак «Шахтера» Дугласа Косты всерьез работают над трудоустройством своего клиента.

Сообщается, что услуги бразильца были предложены топ-клубам Мексики – «Америке», «Пумасу» и «Леону».

Представители Дугласа Косты уведомили, что хотели бы получить для своего клиента двухлетнее трудовое соглашение, однако пока никакого ответа они так и не получили.

Ожидается, что решение клубов будет зависеть от ряда факторов, среди которых запросы Косты по зарплате, его физическая готовность и влияние, которое бразилец может оказаться на раздевалку команды и развитие спортивного проекта в целом.

Напомним, в сентябре Дуглас Коста был вынужден расторгнуть контракт с австралийским «Сиднеем» из-за юридических проблем на родине.