«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925

Бывший игрок харьковского Металлиста 1925 Максим Жичиков рассказал о периоде игры за харьковский клуб вместе с известным украинским полузащитником Денисом Гармашем.

– В Металлисте 1925 вы поиграли с Денисом Гармашем. Какое впечатление произвел?

– Гармаш – это как большой ребенок. Мог забыть взять бутсы на тренировку. Классный пацан и друг. Если потребуется, то в любой момент придет на помощь и никогда не откажет. Он прост. Нет у него звездной болезни и, общаясь с ним, не подумаешь, что он играл за Динамо и сборную Украины.

Однажды, когда возвращались из собрания, остановились на заправке взять кофе, а Кум поставил телефон на зарядку. Потом скомандовали отъезд, все сели, автобус уже проехал метров 10-15, и он с заднего сиденья кричит: «Стойте, я телефон забыл!», – сказал Жичиков.

За Металлист 1925 года Гармаш провел 15 матчей и забил два гола. До этого он долгое время выступал за Динамо (2007-2023), включая аренду у Ризеспора во второй половине сезона 2019/2020, и суммарно провел за киевский клуб 361 матч, отличившись 54 голами и 45 результативными передачами.