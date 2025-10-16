Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины

Бывший защитник римской Ромы Фабио Петруцци раскритиковал Артема Довбика за октябрьские матчи в составе национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

«Я посмотрел матчи сборной Украины. Он выглядел игроком, который совсем не вписывается ни в одну систему, был чужеродным элементом», – сказал Петруччи.

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.