Италия
16 октября 2025, 11:57 |
Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины

Фабио Петруцци раскритиковал Артема Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший защитник римской Ромы Фабио Петруцци раскритиковал Артема Довбика за октябрьские матчи в составе национальной сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

«Я посмотрел матчи сборной Украины. Он выглядел игроком, который совсем не вписывается ни в одну систему, был чужеродным элементом», – сказал Петруччи.

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

Артем Довбик Рома Рим сборная Украины по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: Retesport
batistuta
Усі це і так бачать... Чого йоготставлять? Може хтось шантажує?
