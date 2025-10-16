Форвард Полесья мечтает о вызове в сборную Украины: «Цель стала ближе»

Украинский форвард Вереса Николай Гайдучик заявил, что хочет получить дебютный вызов в расположение национальной сборной Украины. Футболист считает, что эта цель стала ближе.

– Если немного пофантазировать, следующая остановка – это может быть сборная.

– Да почему нет? Почему нет? Мы все, знаешь, как говорит Руслан Петрович, мы все к этому идем. Каждый футболист, играющий в Полесье. Это все реально. Делай от себя все, максимум – и это возможно.

– Ты чувствуешь, насколько эта твоя цель близка тебе сейчас?

– Сейчас, конечно, она стала ближе, но еще многое нужно работать, честно, нужно работать. Потому что много есть, так сказать, в простых ситуациях брака и где-то хладнокровия не хватает. Поэтому я говорю: нужно работать, закатать руки и выходить тренироваться, – сказал Гайдучик.

Николай Гайдучик в летнее трансферное окно перебрался в расположение Полесья из ровенского Вереса. В нынешнем сезоне провел за житомирцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.