Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 09:54
Форвард Полесья мечтает о вызове в сборную Украины: «Цель стала ближе»

Николай Гайдучик верит в свой успех

Форвард Полесья мечтает о вызове в сборную Украины: «Цель стала ближе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Гайдучик

Украинский форвард Вереса Николай Гайдучик заявил, что хочет получить дебютный вызов в расположение национальной сборной Украины. Футболист считает, что эта цель стала ближе.

– Если немного пофантазировать, следующая остановка – это может быть сборная.

– Да почему нет? Почему нет? Мы все, знаешь, как говорит Руслан Петрович, мы все к этому идем. Каждый футболист, играющий в Полесье. Это все реально. Делай от себя все, максимум – и это возможно.

– Ты чувствуешь, насколько эта твоя цель близка тебе сейчас?

– Сейчас, конечно, она стала ближе, но еще многое нужно работать, честно, нужно работать. Потому что много есть, так сказать, в простых ситуациях брака и где-то хладнокровия не хватает. Поэтому я говорю: нужно работать, закатать руки и выходить тренироваться, – сказал Гайдучик.

Николай Гайдучик в летнее трансферное окно перебрался в расположение Полесья из ровенского Вереса. В нынешнем сезоне провел за житомирцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

Николай Гайдучик сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий
