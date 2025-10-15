Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб объявил о пополнении в тренерском штабе
Украина. Первая лига
15 октября 2025, 22:57 |
355
0

Олег Томашевский присоединился к «Левому Берегу»

ФК Левый Берег. Олег Томашевский

Перволиговый «Левый Берег» официально объявил о пополнении в тренерском штабе Александра Рябоконя. Новым ассистентом главного тренера стал Олег Томашевский.

Томашевский уже не первый год знаком с Рябоконем: именно Александр пригласил Олега в черниговскую «Десну».

Далее в карьере Томашевского были киевский «Локомотив» и «Лесное», в которых он в течение 2025 года работал помощником.

«Искренне приветствуем Олега Владимировича в большой и дружной семье «Левого Берега», желаем успешной работы, вдохновения и многочисленных побед вместе с клубом», – написала пресс-служба клуба.

По теме:
Гайдучик о пути из любителей в УПЛ: «Это какое-то благословение»
В Турции сообщили, что Шахтер покинет УПЛ и перейдет в рф. Что за чушь?
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Йовичевич нашел новый клуб после Лудогорца
Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Александр Рябоконь
Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
