ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб объявил о пополнении в тренерском штабе

Перволиговый «Левый Берег» официально объявил о пополнении в тренерском штабе Александра Рябоконя. Новым ассистентом главного тренера стал Олег Томашевский.

Томашевский уже не первый год знаком с Рябоконем: именно Александр пригласил Олега в черниговскую «Десну».

Далее в карьере Томашевского были киевский «Локомотив» и «Лесное», в которых он в течение 2025 года работал помощником.

«Искренне приветствуем Олега Владимировича в большой и дружной семье «Левого Берега», желаем успешной работы, вдохновения и многочисленных побед вместе с клубом», – написала пресс-служба клуба.