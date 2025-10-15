ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб объявил о пополнении в тренерском штабе
Олег Томашевский присоединился к «Левому Берегу»
Перволиговый «Левый Берег» официально объявил о пополнении в тренерском штабе Александра Рябоконя. Новым ассистентом главного тренера стал Олег Томашевский.
Томашевский уже не первый год знаком с Рябоконем: именно Александр пригласил Олега в черниговскую «Десну».
Далее в карьере Томашевского были киевский «Локомотив» и «Лесное», в которых он в течение 2025 года работал помощником.
«Искренне приветствуем Олега Владимировича в большой и дружной семье «Левого Берега», желаем успешной работы, вдохновения и многочисленных побед вместе с клубом», – написала пресс-служба клуба.
