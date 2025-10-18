Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо
Олег Федорчук поддержал тренера
Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о будущем наставника «бело-синих» Александра Шовковского.
«Не все в Динамо зависит от Шовковского. Я думаю, он не влияет на трансферы, то есть на продажу игроков, ведущих футболистов. Шовковский – очень волевой человек, у него сильный характер. Надеюсь, что он с честью выйдет из непростой ситуации, которая сейчас сложилась в Динамо», – сказал Федорчук.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».
