Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о будущем наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

«Не все в Динамо зависит от Шовковского. Я думаю, он не влияет на трансферы, то есть на продажу игроков, ведущих футболистов. Шовковский – очень волевой человек, у него сильный характер. Надеюсь, что он с честью выйдет из непростой ситуации, которая сейчас сложилась в Динамо», – сказал Федорчук.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».