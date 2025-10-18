Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 03:02 |
118
0

Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо

Олег Федорчук поддержал тренера

18 октября 2025, 03:02 |
118
0
Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о будущем наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

«Не все в Динамо зависит от Шовковского. Я думаю, он не влияет на трансферы, то есть на продажу игроков, ведущих футболистов. Шовковский – очень волевой человек, у него сильный характер. Надеюсь, что он с честью выйдет из непростой ситуации, которая сейчас сложилась в Динамо», – сказал Федорчук.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на то, что вингер Анхель Торрес провел первый официальный матч за «Динамо».

По теме:
ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Велетня в сборной
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Федорчук
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 5
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18.10.2025, 03:58
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Футбол | 18.10.2025, 03:22
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 57
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
17.10.2025, 23:09 4
Бокс
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем