Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жоэль МАЙЯ: «Очень рад, что могу играть рядом с ними»
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 21:18 |
Жоэль МАЙЯ: «Очень рад, что могу играть рядом с ними»

Эквадорский хавбек ответил на несколько вопросов

Жоэль МАЙЯ: «Очень рад, что могу играть рядом с ними»
ФК Кривбасс. Жоэль Майя

Эквадорский полузащитник криворожского «Кривбасса» Жоэль Майя ответил на несколько вопросов клубном пресс-службы:

– Джоэль, как проходит твоя адаптация в «Кривбассе»?

– Меня очень тепло приняли. Честно говоря, не ожидал, что так быстро адаптируюсь. Я счастлив, что все происходит именно так. Ежедневно работаю с максимальной отдачей на тренировках и с нетерпением жду своего шанса доказать, что могу быть полезен команде.

– Кто из одноклубников больше всего помог тебе адаптироваться – как на поле, так и за его пределами?

– Особенно меня поддерживают Глейкер Мендоза и капитан команды Максим Задерака. Я больше общаюсь с ребятами, которые говорят по–испански – с ними пока мне немного легче понять друг друга. Но в целом команда очень хорошо меня приняла, и благодаря этому я чувствую себя спокойно и комфортно.

– Успел ли ты немного познакомиться с Кривым Рогом? Может быть, у тебя уже есть любимые места в городе?

– Уже немного успел познакомиться с городом. Мое любимое место – один из ресторанов в центре города. Я просто в восторге от десертов в этом заведении. Также я имел возможность побывать в Киеве, и хотя погода была прохладной, город произвел очень приятное впечатление. Украина – действительно красивая страна.

– Команда недавно получила несколько дней на отдых. Удалось ли восстановить силы перед следующим матчем?

– Наша цель – как можно лучше использовать эту паузу, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме. У нас четкая ментальность: играть на победу и завершить чемпионат как можно выше в таблице, порадовать наших фанов.

– Команда сейчас тренируется без игроков, которые защищают цвета своих национальных сборных. Следите за их выступлениями?

– Что касается игроков «Кривбасса»: Мендоза и Бар Лин – замечательные футболисты. Я приехал сюда, чтобы учиться у таких игроков, и очень рад, что могу играть рядом с ними. Они показывают высокий уровень, и я искренне рад их успехам.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Кривбасса» сменил агента.

Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
