«Была мотивация». Форвард Азербайджана доволен игрой против Украины

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели высказался о проигранном поединке проти сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026.

Первый тайм матча закончился вничью, однако после перерыва подопечным Сергея Реброва удалось оформить победу – 2:1.

«В матче с Украиной порадовала наша реакция, несмотря на прошлое поражение с французами. Было больше мотивации и желания. В этой команде нет футболиста, который не любил бы свою страну. Все патриоты своей страны. Когда система поставлена правильно, мы также со своей стороны показываем свою игру.

Автогол в матче? Разве не Нариман Ахундзаде забил? Странно. Я уже поиграл в нескольких странах Европы и заметил это и у ваших коллег, что сначала СМИ отмечают негатив, а уже потом позитив. Это нормально. Нужно учесть, что это всего лишь третий матч под руководством Айхана Аббасова. В двух матчах против Украины особой разницы с соперником не чувствовалось. Новый тренер – новая система. У нас не было возможность больше поработать. Наличие лимита не позволяет всем сборникам чаще играть в своих клубах.», – сказал Махир.