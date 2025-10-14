Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Была мотивация». Форвард Азербайджана доволен игрой против Украины
Чемпионат мира
14 октября 2025, 13:27 | Обновлено 14 октября 2025, 13:29
508
2

«Была мотивация». Форвард Азербайджана доволен игрой против Украины

Махир Эмрели отметил старания своих партнеров, несмотря на поражение в матче

14 октября 2025, 13:27 | Обновлено 14 октября 2025, 13:29
508
2 Comments
«Была мотивация». Форвард Азербайджана доволен игрой против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Махир Эмрели

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели высказался о проигранном поединке проти сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2026.

Первый тайм матча закончился вничью, однако после перерыва подопечным Сергея Реброва удалось оформить победу – 2:1.

«В матче с Украиной порадовала наша реакция, несмотря на прошлое поражение с французами. Было больше мотивации и желания. В этой команде нет футболиста, который не любил бы свою страну. Все патриоты своей страны. Когда система поставлена правильно, мы также со своей стороны показываем свою игру.

Автогол в матче? Разве не Нариман Ахундзаде забил? Странно. Я уже поиграл в нескольких странах Европы и заметил это и у ваших коллег, что сначала СМИ отмечают негатив, а уже потом позитив. Это нормально. Нужно учесть, что это всего лишь третий матч под руководством Айхана Аббасова. В двух матчах против Украины особой разницы с соперником не чувствовалось. Новый тренер – новая система. У нас не было возможность больше поработать. Наличие лимита не позволяет всем сборникам чаще играть в своих клубах.», – сказал Махир.

По теме:
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Испания – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Андрей Витренко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14 октября 2025, 07:41 1
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»

Бывший тренер – о Руслане Малиновском

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 00:28 1
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

«Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника
Футбол | 14.10.2025, 14:16
«Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника
«Малиновский опроверг закономерные вещи». Федорчук – об игре полузащитника
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Футбол | 14.10.2025, 11:21
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Ну так порадуйте себя с Исландией
Ответить
+1
antt
У них була мотивація відібрати очки в України, а з Ісландією - буде мотивація напевно не програти з великим рахунком. Чи щось більше?
Ответить
0
Популярные новости
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем