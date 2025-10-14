Миколенко провел юбилейный матч за сборную Украины
Юбилейной игра с Азербайджаном стала еще для двух наших футболистов
Поединок с Азербайджаном (2:1) стал 50-м для 26-летнего защитника Виталия Миколенко в рядах сборной Украины. В 29 матчах он представлял в главной команде страны английский «Эвертон», в 21-м – «Динамо». 22 раза Виталий выходил на поле в чемпионатах Европы, 13 – в Лиге наций, 8 – в чемпионатах мира и 7 – в товарищеских встречах. В 21-й игре его задействовал Сергей Ребров, в 19 – Андрей Шевченко, в 9 – Александр Петраков и в 1-й – Руслан Ротань.
На рубеж «50» Миколенко вышел через 6 лет 327 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 20 ноября 2018 года в гостевом товарищеском поединке украинцев с Турцией (0:0). В матчах с участием Виталия сборная одержала 23 победы, 15 встреч завершила вничью, 12 проиграла (мячи 81-62).
К слову, игра с азербайджанцами оказалась юбилейной еще для двух наших футболистов. Артем Довбик провел 40-й матч за главную команду страны (ЧМ – 9, ЧЕ –14, ЛН – 11, ТМ – 6), а Ефим Конопля – 25-й (ЧМ – 4, ЧЕ – 10, ЛН – 7, ТМ – 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Миколенко за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
20.11.2018
|
ТМ
|
Турция
|
0:0 (г)
|
10-й
|
10.10.2020
|
ЛН
|
Германия
|
1:2 (д)
|
20-й
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан
|
2:2 (г)
|
30-й
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Германия
|
3:3 (г)
|
40-й
|
07.06.2024
|
ТМ
|
Польша
|
1:3 (г)
|
50-й
|
13.10.2025
|
ЧМ
|
Азербайджан
|
2:1 (д)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
