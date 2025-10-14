Миколенко провел юбилейный матч за сборную Украины

Поединок с Азербайджаном (2:1) стал 50-м для 26-летнего защитника Виталия Миколенко в рядах сборной Украины. В 29 матчах он представлял в главной команде страны английский «Эвертон», в 21-м – «Динамо». 22 раза Виталий выходил на поле в чемпионатах Европы, 13 – в Лиге наций, 8 – в чемпионатах мира и 7 – в товарищеских встречах. В 21-й игре его задействовал Сергей Ребров, в 19 – Андрей Шевченко, в 9 – Александр Петраков и в 1-й – Руслан Ротань.

На рубеж «50» Миколенко вышел через 6 лет 327 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 20 ноября 2018 года в гостевом товарищеском поединке украинцев с Турцией (0:0). В матчах с участием Виталия сборная одержала 23 победы, 15 встреч завершила вничью, 12 проиграла (мячи 81-62).

К слову, игра с азербайджанцами оказалась юбилейной еще для двух наших футболистов. Артем Довбик провел 40-й матч за главную команду страны (ЧМ – 9, ЧЕ –14, ЛН – 11, ТМ – 6), а Ефим Конопля – 25-й (ЧМ – 4, ЧЕ – 10, ЛН – 7, ТМ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Миколенко за сборную Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 20.11.2018 ТМ Турция 0:0 (г) 10-й 10.10.2020 ЛН Германия 1:2 (д) 20-й 01.09.2021 ЧМ Казахстан 2:2 (г) 30-й 12.06.2023 ТМ Германия 3:3 (г) 40-й 07.06.2024 ТМ Польша 1:3 (г) 50-й 13.10.2025 ЧМ Азербайджан 2:1 (д)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.