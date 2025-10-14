Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Миколенко провел юбилейный матч за сборную Украины
Чемпионат мира
14 октября 2025, 10:54
Миколенко провел юбилейный матч за сборную Украины

Юбилейной игра с Азербайджаном стала еще для двух наших футболистов

Миколенко провел юбилейный матч за сборную Украины
Поединок с Азербайджаном (2:1) стал 50-м для 26-летнего защитника Виталия Миколенко в рядах сборной Украины. В 29 матчах он представлял в главной команде страны английский «Эвертон», в 21-м – «Динамо». 22 раза Виталий выходил на поле в чемпионатах Европы, 13 – в Лиге наций, 8 – в чемпионатах мира и 7 – в товарищеских встречах. В 21-й игре его задействовал Сергей Ребров, в 19 – Андрей Шевченко, в 9 – Александр Петраков и в 1-й – Руслан Ротань.

На рубеж «50» Миколенко вышел через 6 лет 327 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 20 ноября 2018 года в гостевом товарищеском поединке украинцев с Турцией (0:0). В матчах с участием Виталия сборная одержала 23 победы, 15 встреч завершила вничью, 12 проиграла (мячи 81-62).

К слову, игра с азербайджанцами оказалась юбилейной еще для двух наших футболистов. Артем Довбик провел 40-й матч за главную команду страны (ЧМ – 9, ЧЕ –14, ЛН – 11, ТМ – 6), а Ефим Конопля – 25-й (ЧМ – 4, ЧЕ – 10, ЛН – 7, ТМ – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Миколенко за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

20.11.2018

ТМ

Турция

0:0 (г)

10-й

10.10.2020

ЛН

Германия

1:2 (д)

20-й

01.09.2021

ЧМ

Казахстан

2:2 (г)

30-й

12.06.2023

ТМ

Германия

3:3 (г)

40-й

07.06.2024

ТМ

Польша

1:3 (г)

50-й

13.10.2025

ЧМ

Азербайджан

2:1 (д)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

