Разгром от Гондураса. Коста-Рика забила 4 гола Никарагуа

В ночь с 13 на 14 октября 2025 года в зоне Северной и Центральной Америки состоялись 2 матча квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Гондураса принимала дома Гаити, а Коста-Рика на своем поле играла с национальной командой Никарагуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гондурас еще в первом тайме уничтожил Гаити – 3:0, с таким счетом матч и завершился. Коста-Рика забила Никарагуа по 2 гола в каждом из таймов, но в первой половине встречи Кейлор Навас все-таки пропустил 1 мяч.

ЧМ-2026, квалификация. 14 октября

Гондурас – Гаити – 3:0

Голы: Ливас, 18, Лосано, 26, Киото, 40

Коста-Рика – Никарагуа – 4:1

Голы: Мартинес, 12, 28, Угальде, 49, Кальво, 90+4, Артеага, 26