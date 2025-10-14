Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром от Гондураса. Коста-Рика забила 4 гола Никарагуа
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Гондурас
14.10.2025 03:00 – FT 3 : 0
Гаити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 октября 2025, 10:42 | Обновлено 14 октября 2025, 10:43
40
0

Разгром от Гондураса. Коста-Рика забила 4 гола Никарагуа

Состоялось 2 матча квалификации чемпионата мира

14 октября 2025, 10:42 | Обновлено 14 октября 2025, 10:43
40
0
Разгром от Гондураса. Коста-Рика забила 4 гола Никарагуа
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 13 на 14 октября 2025 года в зоне Северной и Центральной Америки состоялись 2 матча квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Гондураса принимала дома Гаити, а Коста-Рика на своем поле играла с национальной командой Никарагуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гондурас еще в первом тайме уничтожил Гаити – 3:0, с таким счетом матч и завершился. Коста-Рика забила Никарагуа по 2 гола в каждом из таймов, но в первой половине встречи Кейлор Навас все-таки пропустил 1 мяч.

ЧМ-2026, квалификация. 14 октября

Гондурас – Гаити – 3:0

Голы: Ливас, 18, Лосано, 26, Киото, 40

Коста-Рика – Никарагуа – 4:1

Голы: Мартинес, 12, 28, Угальде, 49, Кальво, 90+4, Артеага, 26

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»
ВИДЕО. Впервые в истории: реакция Кабо-Верде на выход на ЧМ-2026
«Стоит он 90 миллионов?» Леоненко нашел виновного в голе Азербайджана
сборная Гондураса по футболу сборная Коста-Рики по футболу сборная Никарагуа по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу Кейлор Навас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14 октября 2025, 10:49 6
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»

Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14 октября 2025, 09:30 5
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины

Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Футбол | 13.10.2025, 11:33
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
Синчук сказал всю правду о своей дисквалификации на чемпионате мира
«Не могу объяснить». Дешам удивлен результатом матча с Исландией
Футбол | 14.10.2025, 11:01
«Не могу объяснить». Дешам удивлен результатом матча с Исландией
«Не могу объяснить». Дешам удивлен результатом матча с Исландией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 241
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 15
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 21
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем