Разгром от Гондураса. Коста-Рика забила 4 гола Никарагуа
Состоялось 2 матча квалификации чемпионата мира
В ночь с 13 на 14 октября 2025 года в зоне Северной и Центральной Америки состоялись 2 матча квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Гондураса принимала дома Гаити, а Коста-Рика на своем поле играла с национальной командой Никарагуа.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гондурас еще в первом тайме уничтожил Гаити – 3:0, с таким счетом матч и завершился. Коста-Рика забила Никарагуа по 2 гола в каждом из таймов, но в первой половине встречи Кейлор Навас все-таки пропустил 1 мяч.
ЧМ-2026, квалификация. 14 октября
Гондурас – Гаити – 3:0
Голы: Ливас, 18, Лосано, 26, Киото, 40
Коста-Рика – Никарагуа – 4:1
Голы: Мартинес, 12, 28, Угальде, 49, Кальво, 90+4, Артеага, 26
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Ефима Конопли и Николая Матвиенко
Шовковский рассказал, что Денис Попов может скоро восстановиться после травмы