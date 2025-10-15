Ребров сообщил, что сказал игрокам Украины в перерыве матча с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил, что сказал футболистам главной команды страны в перерыве матча против Азербайджана.

– О чем вы говорили с игроками в перерыве? Какое настроение у команды после двух побед?

– Эта игра была очень важной, потому что мы, к сожалению, потеряли очки в двух первых поединках. Игроки чувствовали ответственность, было тяжело. В перерыве мы все понимали, что в первом тайме допустили ошибку. У нас были моменты, нужно было нагнетать, больше работать, больше терпеть. Команда Азербайджана была очень организованной в обороне. Я очень рад, что ребята вырвали эту игру.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.