ВИДЕО. Украина забила Азербайджану! Гуцуляк снова отличился за сборную

Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк вывел сборную Украины вперед в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026.

Гуцуляку удалось забить с передачи Руслана Малиновского на 30-й минуте.

Алексей забил во втором матче подряд за главную команду страны. Всего в активе Гуцуляка четыре гола за сборную Украины.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

