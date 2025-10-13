Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Украина забила Азербайджану! Гуцуляк снова отличился за сборную
Чемпионат мира
13 октября 2025, 22:24 | Обновлено 13 октября 2025, 23:02
Сине-желтые вышли вперед на 30-й минуте

УАФ. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Полесья» Алексей Гуцуляк вывел сборную Украины вперед в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026.

Гуцуляку удалось забить с передачи Руслана Малиновского на 30-й минуте.

Алексей забил во втором матче подряд за главную команду страны. Всего в активе Гуцуляка четыре гола за сборную Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

По теме:
ВИДЕО. Исландия и Франция на двоих забили три гола за семь минут
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
