Впечатлил Алонсо. Реал определился с голкипером, который заменит Куртуа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 октября 2025, 19:45 |
852
1

Фран Гонсалес продолжает прогрессировать – теперь он уверенно сыграл на чемпионате мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес

Мадридский «Реал» определился с голкипером, который заменит нынешнего первого номера Тибо Куртуа в долгосрочной перспективе. Об этом сообщили AS и Footmercato.

Тренерский штаб королевского клуба полностью доверяет бельгийцу, однако понимает, что солидный по футбольным меркам возраст (33 года) может негативно повлиять на игру вратаря.

По информации источников, «сливочные» определились с тем футболистом, который заменит Куртуа – это 20-летний талантливый испанец Фран Гонсалес. Наставник «Реала» Хаби Алонсо впечатлен прогрессом голкипера и считает его достойной заменой для Тибо.

«Фран, молодой 20-летний вратарь, выступающий за «Кастилью». Он отлично провёл чемпионат мира среди юношей до 20 лет в составе сборной Испании, несмотря на вылет «Ла Рохи» в четвертьфинале. Гонсалес продемонстрировал несколько ярких выступлений, особенно против Бразилии (1:0), и стал одной из сенсаций турнира.

Испанец является фаворитом на роль будущего первого номера королевской команды. Фран пользовался большой популярностью еще во времена Карло Анчелотти, который неоднократно вызывал его на тренировки с основной командой. Теперь за ним будут следить еще пристальнее», – сообщили в прессе.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Фран Гонсалес
Николай Титюк Источник: Footmercato
Saar
33 роки для воротаря -це не вік!
